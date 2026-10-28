Xe 7 chỗ dưới 700 triệu: chọn KIA Carens Clavis hay Mitsubishi Xpander?

Xét về kích thước, KIA Carens Clavis Luxury có chiều dài tổng thể ngắn hơn Mitsubishi Xpander AT Premium nhưng lại rộng hơn 50 mm. Trong khi đó, chiều dài trục cơ sở của hai mẫu xe gần như tương đồng, chỉ chênh lệch 5 mm.

Dù vậy, Xpander AT Premium có lợi thế về khoảng sáng gầm khi đạt 225 mm, cao hơn đối thủ đến từ thương hiệu Hàn Quốc đến 45 mm. Điều này giúp mẫu MPV Nhật Bản thuận lợi hơn khi di chuyển qua những đoạn đường gồ ghề, nhiều ổ gà.

Về trang bị ngoại thất, KIA Carens Clavis Luxury và Mitsubishi Xpander AT Premium khá tương đồng khi đều sử dụng hệ thống đèn LED, đèn bật/tắt tự động và gạt mưa tự động. Tuy nhiên, mẫu xe Hàn Quốc có thêm cửa sổ trời, trang bị không có trên Xpander AT Premium.

Bên trong khoang lái, Carens Clavis Luxury nhỉnh hơn về tiện nghi với màn hình giải trí 12,3 inch, điều hòa tự động, sạc không dây. Trong khi đó, Xpander AT Premium nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, lớn hơn màn hình 4,2 inch trên đối thủ, cùng ghế bọc da có tính năng giảm hấp thụ nhiệt.

Về khả năng vận hành, cả hai mẫu MPV đều sử dụng động cơ xăng dung tích 1.5 lít. Tuy nhiên, KIA Carens Clavis Luxury nhỉnh hơn đôi chút về công suất và mô-men xoắn cực đại. Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở hệ truyền động, khi mẫu xe Hàn Quốc sử dụng hộp số vô cấp CVT, trong khi Xpander AT Premium vẫn dùng hộp số tự động 4 cấp.

Ngoài ra, Carens Clavis Luxury có 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport, cho phép người lái lựa chọn theo điều kiện vận hành. Trong khi đó, hai mẫu xe có kết cấu hệ thống treo tương đồng với kiểu MacPherson phía trước và thanh xoắn phía sau.

Xét ở các công nghệ an toàn, KIA Carens Clavis Luxury và Mitsubishi Xpander AT Premium đều được trang bị 6 túi khí cùng nhiều hệ thống an toàn cơ bản như phanh ABS, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Tuy nhiên, mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc chiếm ưu thế rõ rệt về công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS, với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ tránh va chạm phía trước và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Trong khi đó, Xpander AT Premium có hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC.

Về giá bán, KIA Carens Clavis Luxury được niêm yết ở mức 679 triệu đồng, cao hơn Mitsubishi Xpander AT Premium 20 triệu đồng. Đây là mức chênh lệch không quá lớn trong tầm giá gần 700 triệu đồng, đặc biệt khi mẫu xe Hàn Quốc sở hữu nhiều trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn vượt trội so với đối thủ.

Nhìn chung, Carens Clavis Luxury là lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm khách hàng ưu tiên công nghệ, tiện nghi và các tính năng hỗ trợ lái hiện đại. Trong khi đó, Xpander AT Premium có lợi thế về giá bán thấp hơn, khoảng sáng gầm lớn, phù hợp với người dùng đề cao tính thực dụng.