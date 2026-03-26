Xe bán tải điện ồ ạt xuất hiện tại Đông Nam Á, liệu có về Việt Nam?

Trong khi xe bán tải đang trở thành chủ đề nóng tại Việt Nam xoay quanh câu chuyện bị xem như xe tải thông dụng, tại Thái Lan các nhà sản xuất xe bán tải như Toyota, Isuzu… lần lượt tung ra thị trường các phiên bản bán tải mới với nhiều thay đổi so với các phiên bản hiện hành. Theo đó, các phiên bản xe bán tải điện như Toyota Hilux Travo-e, Isuzu D-Max EV lần lượt xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2026 đang diễn ra tại Thái Lan, báo hiệu một xu hướng mới của dòng xe này trong tương lai không xa.

Các hãng xe Nhật Bản có thế mạnh ở phân khúc xe bán tải tại thị trường Đông Nam Á như Toyota, Isuzu là những thương hiệu đang nhận được nhiều sự chú ý tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2026. Theo đó, sau phiên bản dùng động cơ dầu diesel, Toyota vừa tung ra thị trường Thái Lan phiên bản Hilux thuần điện mang tên Toyota Hilux Travo-e.

Về cơ bản, Toyota Hilux Travo-e sở hữu kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng gần như tương đồng với các phiên bản Hilux thế hệ mới dùng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, khác biệt đáng chú ý nhất trên Hilux Travo-e đến từ hệ thống dẫn động. Cụ thể, phiên bản này được trang bị hai mô tơ điện gắn ở hai trục trước và sau tạo hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), cho công suất tối đa 193 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205,5 Nm ở trục trước và 268,6 Nm ở trục sau.

Động cơ điện trên Hilux Travo-e kết hợp cụm pin Lithium-ion có dung lượng 59,2 kWh, có thể sạc thông qua điện xoay chiều AC công suất tối đa 10 kW hoặc sạc một chiều DC công suất tối đa 125 kW. Theo thông tin Toyota công bố, phiên bản thuần điện này có quãng đường di chuyển tối đa mỗi lần sạc là 240 km (chuẩn WLTP) hay 315 km (theo tiêu chuẩn NEDC). Đáng chú ý, để nhường chỗ cho mô-tơ và pin, Toyota trang bị cho Hilux Travo-e hệ thống treo sau De Dion hoàn toàn mới thay thế cho trục khối truyền thống. Dù dùng hệ thống động cơ điện Hilux Travo-e vẫn giữ được khả năng lội nước tối đa 700 mm và khả năng kéo 1.600 kg.

Không chịu kém cạnh Toyota, Isuzu cũng lập tức có động thái đáp trả khi trình làng phiên bản điện Isuzu D-Max EV. Đây được xem là phiên bản D-Max đầu tiên sử dụng hệ thống động cơ điện đồng thời cũng là phiên bản có giá cao nhất của dòng bán tải D-Max tại Thái Lan.

Isuzu D-Max EV được trang bị hệ thống truyền động gồm hai động cơ, trong đó động cơ điện ở trục trước có công suất 58 mã lực (43 kW) và mô-men xoắn 108 Nm. Trong khi đó, động cơ điện phía sau cung cấp công suất 130 mã lực (97 kW) và mô-men xoắn 217 Nm. Sự kết hợp này cho tổng công suất lên tới 188 mã lực (140 kW) và mô-men xoắn 350 Nm.

Để cung cấp năng lượng cho động cơ điện hoạt động, Isuzu trang bị cho D-Max EV bộ pin lithium-ion 66,9 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường lên đến 331 km theo tiêu chuẩn NEDC hoặc 263 km theo chu trình WLTP. Nếu sử dụng sạc AC lên đến 11 kW, thời gian sạc đầy pin cho D-max EV mất khoảng 10 giờ, trong khi sạc với bộ nhanh DC đạt mức tối đa 50 kW chỉ mất 1 giờ để sạc từ 20 - 80%.

Tại Thái Lan, Isuzu D-Max EV có giá bán 1,59 triệu baht, tương đương khoảng 1,29 tỉ đồng. Trong khi đó, Toyota Hilux Trevo-e được Toyota Thái Lan công bố giá ở mức 1,491 triệu baht, tương đương 1,2 tỉ đồng. Mức giá này cao hơn nhiều so với các phiên bản dùng động cơ đốt trong.

Sự xuất hiện của các phiên bản xe bán tải điện Toyota Hilux Trevo-e và Isuzu D-Max EV tại Thái Lan đang góp phần hình thành nên xu hướng mới ở phân khúc xe bán tải tại thị trường Đông Nam Á. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành những mẫu xe bán tải điện như Toyota Hilux Trevo-e và Isuzu D-Max EV khó có thể được bán tại Việt Nam, bởi khác bởi bản động cơ đốt trong, xe điện cần hạ tầng trạm sạc. Bên cạnh đó, giá bán cao cùng với việc có thể bị xem như xe tải thông dụng khi về Việt Nam là rào cản khiến các phiên bản này khó tiếp cận khách hàng.