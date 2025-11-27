Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe

Xe bán tải 'người hùng' giúp người dân sạc pin điện thoại giữa rốn lũ

Chí Tâm
Chí Tâm
27/11/2025 10:13 GMT+7

Sáng kiến đến từ một lời cầu khẩn giữa cơn lũ dữ, chiếc xe bán tải của anh Phan Ngọc Mẫn hóa "người hùng", giúp bà con vùng rốn lũ sạc pin điện thoại, kết nối với người thân để báo tin bình an.

Từ trận lũ lịch sử miền Trung năm 2020 cho đến những đợt bão lớn gần đây, cứ nghe tin bà con gặp nạn, câu lạc bộ Pickup & Friends (CLB PNF) lại lặng lẽ "lên đồ". Không kèn trống phô trương, họ biến những kỹ năng off-road và trang bị chuyên dụng trên xe bán tải thành hành trang xông pha vào những vùng bị cô lập, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chiếc xe bán tải 'người hùng', giúp người dân sạc pin điện thoại giữa rốn lũ - Ảnh 1.

Anh Phan Ngọc Mẫn cùng các thành viên CLB PNF hỗ trợ người dân vùng lũ

ẢNH: NVCC

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, nhấn chìm nhiều khu vực tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, tinh thần đó lần nữa được thắp sáng qua hành trình của anh Phan Ngọc Mẫn, thành viên kỳ cựu của CLB PNF. Giữa mênh mông biển nước vùng "rốn" lũ, chiếc xe của anh không chỉ chở theo nhu yếu phẩm mà còn mang đến sự kết nối vỡ òa.

Sáng kiến từ lời khẩn cầu trong cơn lũ dữ

Trưa 21.11, khi đoàn xe cứu trợ di chuyển qua khu vực Am Chúa (Khánh Hòa), một người đàn ông khắc khổ lội nước tiến lại gần, ngập ngừng hỏi xin: "Chú ơi, xe chú có cục sạc dự phòng không? Cho tôi sạc nhờ điện thoại để gọi về cho người nhà yên tâm, mấy bữa nay bặt vô âm tín rồi..."

Chiếc xe bán tải 'người hùng', giúp người dân sạc pin điện thoại giữa rốn lũ - Ảnh 2.

Bà con tranh thủ sạc thiết bị để liên hệ với người thân, gia đình

ẢNH: NVCC

Câu nói ấy khiến người đàn ông với vẻ ngoài cứng rắn, vạm vỡ phải khựng lại. "Khu vực đó mất điện 3 - 4 ngày rồi, người dân bị cô lập hoàn toàn. Lúc đó mình mới hiểu, ngoài miếng ăn, cái mặc, một dòng tin nhắn bình an gửi về cho người thân quan trọng khủng khiếp thế nào. Nó như giải tỏa được gánh nặng tâm lý cho cả người ở trong lẫn người ngóng đợi bên ngoài", anh Mẫn nhớ lại.

Sau khi hỗ trợ cho người đàn ông kể trên sạc điện thoại, anh Mẫn nhắn nhủ thêm, "kêu gọi tất cả mọi người, ai cần sạc bất cứ thứ gì, cứ đem hết ra đây, bao nhiêu cũng sạc được". Câu nói của anh như "phao cứu sinh" cho bà con trong cơn lũ dữ, dòng người bắt đầu nườm nượp kéo về chiếc xe của anh để sạc pin, liên hệ cho người thân.

Chiếc xe bán tải 'người hùng', giúp người dân sạc pin điện thoại giữa rốn lũ - Ảnh 3.

Thùng xe bán tải chứa đầy đủ phụ kiện của anh Mẫn

ẢNH: CHÍ TÂM

Là dân camping lâu năm, chiếc Ford Ranger Raptor của anh Mẫn trang bị đầy đủ dụng cụ, đồ nghề cho mỗi chuyến đi cắm trại. Phía sau thùng xe được trang bị bộ pin dung lượng lớn, kết hợp bộ Inverter công suất 2.000 Watt, giúp chuyển đổi nguồn điện 12 Volt sang 220 Volt. 

Chiếc bán tải nổ máy liên tục, Dynamo hoạt động hết công suất để nạp điện, cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho hàng chục thiết bị cùng lúc.

Chiếc xe bán tải 'người hùng', giúp người dân sạc pin điện thoại giữa rốn lũ - Ảnh 4.

Thiết bị trên xe có thể sạc cùng lúc 100 - 200 thiết bị

ẢNH: CHÍ TÂM

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Phan Ngọc Mẫn nói: "Bộ thiết bị của tôi có thể sạc 100 - 200 thiết bị cùng lúc là bình thường. Những lúc bà con tụ tập đông, có khoảng 50 - 60 thiết bị sạc liên tục, phải nối thêm ổ điện hỗ trợ".

Những cuộc gọi đẫm nước mắt

Khung cảnh quanh chiếc xe bán tải lấm lem bùn đất lúc ấy khá đặc biệt, người dân xúm lại với dây sạc chằng chịt. Trong hoạn nạn, tình người, sự sẻ chia cũng trở nên trân quý hơn. Có những người chỉ cần sạc 5% - 10% pin, điện thoại vừa sáng lên là vội rút ra nhường cho người khác, cốt chỉ để gọi báo bình an cho người thân.

Chiếc xe bán tải 'người hùng', giúp người dân sạc pin điện thoại giữa rốn lũ - Ảnh 5.

Những lúc bà con kéo đến nườm nượp, anh Mẫn phải tìm thêm ổ điện hỗ trợ sạc pin

ẢNH: NVCC

Anh Mẫn xúc động kể lại: "Nhớ nhất là hình ảnh một cô bé khoảng 15 tuổi chạy ra sạc nhờ. Con bé cầm cái điện thoại vừa lên nguồn, gọi cho mẹ báo an toàn xong là khóc òa lên". Hình ảnh đó khiến những người đàn ông mạnh mẽ trong cuộc sống đời thường cũng phải nghẹn lòng.

Một chú lớn tuổi khác cũng gọi về cho gia đình, báo: "Chị Ba ơi, gia đình em đã an toàn, chị Ba đừng lo" cũng khiến nhiều người trong CLB PNF cảm thấy một cuộc gọi báo cho người thân trút bỏ phần nào gánh nặng rất lớn trong lòng.

Sự hy sinh thầm lặng

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành trạm sạc dã chiến vào trưa ngày 21.11, từ đêm 20 đến sáng 21.11, chiếc bán tải của anh Mẫn và các thành viên CLB PNF đã trải qua những giây phút sinh tử để cứu người và chịu nhiều "thương tích".

Chiếc xe bán tải 'người hùng', giúp người dân sạc pin điện thoại giữa rốn lũ - Ảnh 6.
Chiếc xe bán tải 'người hùng', giúp người dân sạc pin điện thoại giữa rốn lũ - Ảnh 7.

Tấm chăn siết chặt vào cùm phanh còn sót lại (ảnh trên) và má phanh nứt, vỡ sau chuyến đi (ảnh dưới)

ẢNH: CHÍ TÂM

Khuya ngày 20.11, nhận tin báo về một thai phụ và em bé 2 tuổi bị kẹt trong ngõ sâu khi nước dâng cao, xuồng lớn của lực lượng chức năng không thể tiếp cận do vướng địa hình hẹp. Không chần chừ, anh cùng đồng đội quyết định lao xe vào vùng ngập sâu để hỗ trợ. Đó là một quyết định mạo hiểm, đánh cược bằng chính tài sản của mình. Kết quả, với nỗ lực của cả đội và cán bộ địa phương, hai mẹ con đã được đưa đến nơi an toàn.

Trong một tình huống khác khi di chuyển qua vùng nước sâu, xe anh Mẫn gặp sự cố nghiêm trọng. Một tấm chăn trôi trên dòng nước đã quấn chặt cứng bánh xe, siết gãy cùm phanh, khiến xe khựng lại giữa dòng nước xiết.

"Lúc đó tôi phải gài 2 cầu, cố lết vào vùng nước nông rồi nhanh chóng hạ bánh xe, dùng dao cắt nát tấm chăn ngay tại chỗ để tiếp tục di chuyển. Hậu quả, bộ cùm phanh bị nứt và phải đặt hàng để thay mới", anh Mẫn kể.

Chiếc xe bán tải 'người hùng', giúp người dân sạc pin điện thoại giữa rốn lũ - Ảnh 8.

Anh Mẫn cùng chiếc xe bán tải "người hùng" của mình

ẢNH: CHÍ TÂM

Nước rút, chiếc xe bán tải lấm lem bùn đất rời khỏi vùng lũ, đằng sau là sự ấm áp và kết nối đã được chắp vá lại cho hàng trăm gia đình. "Xe hư về sửa được, chứ người mất rồi tìm đâu ra? Chơi được thì phải giúp đời được, vậy mới đáng chơi", quan điểm của anh Mẫn cũng là tinh thần chung của cả tập thể CLB PNF, những người biến đam mê xe cộ thành điểm tựa cho cộng đồng trong những lúc nguy nan nhất.

