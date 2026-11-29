Từ ngày 1.7.2026, theo quy định tại Nghị định 241/2026/NĐ-CP của Chính phủ, ô tô tải pickup cabin kép có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tổ chức giao thông như ô tô con. Tuy nhiên, quy định này không làm thay đổi việc phân loại phương tiện. Trên thực tế, dù cùng có kiểu dáng xe bán tải, một số mẫu xe được xếp vào nhóm ô tô con, trong khi nhiều mẫu mã khác lại thuộc nhóm ô tô tải.

Căn cứ nào để phân loại xe bán tải?

Theo Thông tư 53/2024/TT-BGTVT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 45/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng, xe bán tải được phân loại thành ô tô con pickup và ô tô tải pickup. Trong đó, ô tô tải pickup gồm hai loại cabin đơn và cabin kép.

Xe bán tải được phân thành hai nhóm gồm ô tô con và ô tô tải ẢNH: CHÍ TÂM

Cụ thể, theo quy định tại mục 3 và mục 4, phụ lục IV ban hành kèm thông tư này, ô tô tải pickup cabin đơn có một hàng ghế, trong khi cabin kép có hai hàng ghế, chở không quá 5 người kể cả tài xế. Bên cạnh đó, thùng hàng không có trang bị tiện nghi, nội thất phục vụ chở người, diện tích hữu ích của thùng hàng không nhỏ hơn 1 m². Tỷ lệ giữa tổng khối lượng người và tổng khối lượng hàng hóa cho phép chở không vượt quá 80%.

Trong khi đó, theo mục 2, phụ lục I ban hành kèm thông tư này, ô tô con pickup là những xe bán tải có ít nhất một đặc điểm khác với ô tô tải pickup cabin đơn hoặc cabin kép theo các tiêu chí kể trên.

Xe bán tải được phân thành hai nhóm gồm ô tô con và ô tô tải ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đơn cử, theo Công văn 6741/TCHQ-TXNK năm 2018 của Tổng cục Hải quan, Ford Ranger Raptor nhập khẩu từ Thái Lan thời điểm đó có tải trọng hàng hóa chỉ 270 kg, được Cục Đăng kiểm Việt Nam xác định là ô tô con pickup. Trong khi đó, phần lớn các phiên bản Ford Ranger thông thường, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton... tại Việt Nam được xếp vào nhóm ô tô tải pickup.

Khác biệt về niên hạn, đăng kiểm và các khoản phí

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa hai nhóm xe bán tải liên quan đến niên hạn sử dụng. Theo điều 18, Nghị định 89/2026/NĐ-CP của Chính phủ, ô tô tải có niên hạn sử dụng 25 năm tính từ năm sản xuất. Trong khi đó, ô tô con pickup sử dụng vào mục đích cá nhân thông thường không bị giới hạn niên hạn sử dụng tương tự.

Bên cạnh đó, căn cứ phụ lục V ban hành kèm Thông tư 30/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng, chu kỳ đăng kiểm của hai nhóm xe này cũng khác nhau. Với ô tô mới đáp ứng đủ điều kiện áp dụng chu kỳ kiểm định đầu, ô tô con pickup không kinh doanh vận tải có chu kỳ đăng kiểm 36 tháng, trong khi ô tô tải pickup chỉ 24 tháng. Đối với xe có thời gian sản xuất đến 7 năm, chu kỳ đăng kiểm định kỳ của hai nhóm xe lần lượt là 24 tháng và 12 tháng.

Hai nhóm xe bán tải khác nhau về niên hạn sử dụng, chu kỳ đăng kiểm ẢNH: CHÍ TÂM

Về phí sử dụng đường bộ, theo Nghị định 364/2025/NĐ-CP, mức phí đối với ô tô con pickup không kinh doanh vận tải là 1,56 triệu đồng/12 tháng, trong khi ô tô tải pickup có khối lượng toàn bộ dưới 4 tấn là 2,16 triệu đồng/12 tháng.

Như vậy, dù từ ngày 1.7.2026, ô tô tải pickup cabin kép có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3,5 tấn được tổ chức giao thông như ô tô con, những khác biệt về niên hạn sử dụng, chu kỳ đăng kiểm cũng như các khoản phí, lệ phí giữa hai nhóm xe vẫn được duy trì.

Để xác định chính xác chiếc xe bán tải đang sử dụng thuộc nhóm ô tô con hay ô tô tải, chủ xe có thể kiểm tra thông tin tại mục "Loại phương tiện" trên giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.