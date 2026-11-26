AFP ngày 26.11 đưa tin một xe bồn chở nhiên liệu bị lật, sau đó bốc cháy dữ dội và khiến nhiều phương tiện xung quanh bị thiêu rụi. Vụ cháy xảy ra trên đường vành đai Cairo , đoạn qua khu vực Al-Waraq đông dân cư.

Ngọn lửa bao trùm khu vực trong một vụ cháy ở khu phố Al-Waraq thuộc quận Imbaba, Cairo (Ai Cập) ngày 25.11.2026 ẢNH: AFP

Hình ảnh do AFP ghi lại cho thấy quả cầu lửa khổng lồ cùng cột khói đen dày đặc bốc lên giữa khu dân cư. Các tài xế liên tục bấm còi, tìm cách thoát khỏi hiện trường, trong khi nhiều ô tô bị ngọn lửa bao trùm.

"Cảnh tượng thật kinh hoàng", ông Abdel Rahman Khalil, một nhân chứng có mặt ngay sau vụ tai nạn, kể với AFP. Ông cho biết đã nhìn thấy chiếc xe bồn nằm lật nghiêng và bốc cháy dữ dội.

Bộ Y tế Ai Cập xác nhận ít nhất 31 người thiệt mạng, 15 người bị thương được đưa đến bệnh viện, trong đó có 4 người nguy kịch. Giới chức đã điều động 39 xe cứu thương đến hiện trường, đồng thời nâng mức cảnh báo khẩn cấp để ứng phó.

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel Ghaffar trực tiếp đến hiện trường và kiểm tra tình hình tại các bệnh viện tiếp nhận nạn nhân.

Một đám đông tụ tập bên cạnh các phương tiện cứu hộ tại hiện trường vụ cháy bùng phát ở khu phố Al-Waraq thuộc quận Imbaba ẢNH: AP

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng tiến hành dọn dẹp những phương tiện bị thiêu rụi và từng bước khôi phục giao thông. Viện công tố Ai Cập đã mở cuộc điều tra, đồng thời tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính các nạn nhân bị bỏng nặng.

Trong một tuyên bố ngày 25.11, Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah al-Sisi đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chính phủ Ai Cập cho biết sẽ xem xét các biện pháp tăng cường an toàn vận chuyển nhiên liệu sau khi có kết quả điều tra.

Vụ việc một lần nữa đặt ra vấn đề an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy tại Ai Cập. Theo cơ quan thống kê Ai Cập, gần 6.000 người đã thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong năm 2025.

Trước đó, vào tháng 8.2026, ít nhất 18 người, trong đó có nhiều thanh thiếu niên, tử vong trong vụ tai nạn liên quan 2 xe bán tải chở công nhân nông nghiệp ở miền bắc nước này.