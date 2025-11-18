Xe khách đụng xe bồn trên cao tốc, hàng chục người Ấn Độ hành hương thiệt mạng

Chiếc xe khách bốc cháy trong vụ va chạm ẢNH CHỤP MÀN HÌNH NEWS18

Đài Al Jazeera, ít nhất 45 người Ấn Độ theo đạo Hồi đã thiệt mạng khi một chiếc xe khách chở họ va chạm với xe bồn khi đang di chuyển giữa 2 thành phố là nơi hành hương nổi tiếng ở Ả Rập Xê Út.

Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, tai nạn xảy ra trên đường cao tốc khi xe khách đang di chuyển từ thánh địa Mecca đến Medina hôm 17.11.

"Vụ tai nạn xe khách thảm khốc liên quan đến các tín đồ Ấn Độ tại Ả Rập Xê Út thật sự là rất đau lòng", ông VC Sajjanar, ủy viên cảnh sát thành phố Hyderabad (Ấn Độ) cho biết. Nhiều nạn nhân được cho là đến từ thành phố này.

"Theo thông tin sơ bộ, có 46 người đang di chuyển trên xe khách vào thời điểm xảy ra sự việc, và thật đau lòng, chỉ có một người sống sót", ông Sajjanar phát biểu với báo giới, cho biết hầu hết các nạn nhân thuộc về 2 gia đình.

Nhiều nhà ngoại giao và chính trị gia bày tỏ lời chia buồn trước vụ việc thảm khốc này. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên mạng xã hội rằng ông "vô cùng đau buồn", "suy nghĩ của ông hướng về các gia đình đã mất người thân", và ông cầu nguyện "cho sự hồi phục nhanh chóng của tất cả những người bị thương".

Lãnh sự quán Ấn Độ tại Jeddah cho biết một phòng điều phối đã được thiết lập để cung cấp các đường dây trợ giúp.

Việc vận chuyển các tín đồ quanh các địa điểm linh thiêng ở Ả Rập Xê Út đôi khi đã trở nên nguy hiểm, đặc biệt là trong mùa hành hương, khi các tuyến đường có thể hỗn loạn với những đoàn xe khách gây tắc nghẽn kéo dài.

Bộ Giao thông Ả Rập Xê Út chưa lập tức phản hồi đề nghị bình luận.

Việc hành hương là một phần quan trọng trong ngành du lịch đang phát triển mạnh của Ả Rập Xê Út, lĩnh vực được các quan chức hy vọng sẽ giúp đa dạng hóa nền kinh tế của vương quốc, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Vương quốc vùng Vịnh này cũng là nơi sinh sống của hơn 2 triệu công dân Ấn Độ, những người từ lâu đã đóng vai trò then chốt trong thị trường lao động, giúp xây dựng nhiều dự án lớn của quốc gia đồng thời gửi hàng tỉ USD kiều hối về quê nhà mỗi năm.