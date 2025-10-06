Xe bồn cuốn xe máy, người phụ nữ tử vong thương tâm

Đến chiều 6.10, Công an xã Hóc Môn cùng Công an TP.HCM đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy xảy ra tại giao lộ đường Lê Thị Hà - Lê Quang Đạo.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, hơn 12 giờ cùng ngày, chiếc xe bồn trộn bê tông biển số 51M - 031.xx lưu thông trên đường Lê Thị Hà, hướng từ đường Quang Trung ra đường Lê Quang Đạo.

Khi đến giao lộ Lê Thị Hà - Lê Quang Đạo, xã Hóc Môn (huyện Hóc Môn cũ) thì xảy ra tai nạn với xe máy biển số 36B6 - 733.xx, do người phụ nữ điều khiển (chưa rõ hướng di chuyển).

Hậu quả, người phụ nữ tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân nằm kẹt dưới gầm trước đầu xe bồn. Giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng, CSGT có mặt giải quyết hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông. Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định tên Đ.T.H (42 tuổi).

Người dân tại khu vực cho biết vào trưa cùng ngày, nạn nhân đến trường học để rước con về nhà. Người phụ nữ trên đường quay trở lại chỗ làm thì xảy ra tai nạn đau lòng.

Lực lượng chức năng cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn xe bồn và xe máy này.