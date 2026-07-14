Xe bồn lật trên cầu, hàng ngàn lít axit tràn ra đất và suối

Ngày 14.7, UBND xã Trường Xuân (Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng đang xử lý sự cố tràn axit HCl ra suối sau một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, đêm 13.7, tài xế P.Đ.P điều khiển xe tải 51D-991.xx, chở bồn axit (loại axit HCl nồng độ 20%) lưu thông theo hướng từ Đồng Nai đi Đắk Lắk.

Khi đi đến cầu 20 (thuộc thôn 3, xã Trường Xuân), xe tải nói trên nghi bị mất lái, lao sang phần đường ngược chiều, va vào thành cầu rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe tải nằm trên thành cầu, bồn chứa axit rơi xuống suối.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường liên quan vụ tai nạn ẢNH: D.P

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Trường Xuân, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải còn khoảng 5 m3 (tương đương 5.000 lít) axit. Toàn bộ số axit này đã phát tán ra đất và suối, gây cháy xém các bụi cỏ xung quanh hiện trường.

Vẫn theo báo cáo của UBND xã Trường Xuân, qua khảo sát dọc suối, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc khu dân cư. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, ghi nhận mức độ ảnh hưởng liên quan vụ việc.

UBND xã Trường Xuân khuyến cáo các hộ dân sinh sống dọc tuyến suối tuyệt đối không sử dụng nguồn nước từ dòng suối bị tràn axit cho đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng.

Axit tràn ra đất sau tai nạn, khiến cây cỏ xung quanh cháy xém ẢNH: D.P

UBND xã Trường Xuân cũng yêu cầu người dân, nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường về chất lượng nguồn nước hoặc xảy ra thiệt hại đối với thủy sản, vật nuôi… liên quan đến nguồn nước thì báo ngay cho chính quyền địa phương để được kiểm tra, xử lý kịp thời.