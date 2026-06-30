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Thời sự

Xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Mạnh Cường
Mạnh Cường

Một xe bồn chở xăng dầu bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chiều nay 30.6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ cháy xe bồn chở xăng dầu khi đang lưu thông qua địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 11 giờ trưa nay 30.6, xe bồn chở xăng dầu mang biển kiểm soát 43R-935.xx (chưa xác định danh tính tài xế) lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hướng bắc - nam, khi đến khu vực gần cầu Bà Ngôn (thuộc xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy xe bồn chở xăng dầu trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

ẢNH: C.X

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cục CSGT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy chuyên dụng được huy động để khống chế đám cháy. Sau ít phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, ngăn chặn nguy cơ cháy lan và bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc.

Vụ cháy không làm ảnh hưởng đến các phương tiện khác lưu thông trên tuyến. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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