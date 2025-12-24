Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xe cấp cứu 0 đồng ở Quy Nhơn chưa hoạt động đã bị gọi điện đe dọa

Đức Nhật
Đức Nhật
24/12/2025 20:42 GMT+7

Dự án xe cấp cứu 0 đồng dự kiến triển khai tại Quy Nhơn (Gia Lai) chưa chính thức hoạt động đã bị một số người lạ gọi điện đe dọa, cản trở. Công an địa phương đang vào cuộc xác minh.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một dự án xe cấp cứu 0 đồng dự kiến triển khai tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị một số người lạ mặt gọi điện đe dọa, cấm hoạt động dù xe chưa chính thức đi vào vận hành.

Theo đó, bài viết trên được đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân của thầy Thích Pháp Minh (chùa Quán Thế Âm, thành phố Đà Nẵng), Trưởng Chi hội từ thiện Bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng.

Bài viết ngay sau đó nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận. Cư dân mạng bày tỏ bức xúc đối với những người có hành vi gọi điện, đe dọa ngăn cản chuyến xe hoạt động.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thầy Thích Pháp Minh cho biết Chi hội từ thiện Bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng đang vận hành hiệu quả 2 xe cấp cứu miễn phí tại Đà Nẵng, hỗ trợ người nghèo chuyển viện, về quê hoặc cấp cứu khẩn cấp.

Nhận thấy nhu cầu hỗ trợ y tế tại Quy Nhơn khá lớn, trong khi số lượng xe thiện nguyện còn hạn chế, thầy đã vận động các nhà hảo tâm tài trợ thêm một xe cấp cứu 0 đồng để đưa về địa phương này hoạt động. Chiếc xe dự kiến hoàn tất thủ tục pháp lý trong tuần này và chính thức lăn bánh từ tuần tới.

Trước khi triển khai, thầy Thích Pháp Minh đã đăng tải thông tin về chuyến xe lên mạng để những người có hoàn cảnh khó khăn biết đến. Theo đó, xe cấp cứu hoạt động theo nguyên tắc hỗ trợ 24/24, hoàn toàn miễn phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ca vận chuyển đều có văn bản ký kết giữa xe và bệnh nhân, cam kết không thu bất kỳ khoản chi phí nào.

Tuy nhiên, khi xe chưa đi vào hoạt động, thầy liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại lạ với thái độ hung hãn. Các đối tượng dùng lời lẽ thô tục, yêu cầu không được triển khai xe cấp cứu 0 đồng tại địa phương.

Đáng lo ngại hơn, những người này còn đe dọa sẽ chặn xe, hành hung tài xế hoặc gây cản trở nếu dự án tiếp tục triển khai.

"Họ nói sẽ chặn đánh tài xế hoặc phá rối hoạt động. Nhưng tôi quan niệm làm việc thiện phải thượng tôn pháp luật, đặt tình người lên trên hết. Những người nghèo, không còn tiền điều trị mới cần đến sự giúp đỡ này. Còn việc kinh doanh dịch vụ của họ là việc riêng, mình không can thiệp", thầy Thích Pháp Minh chia sẻ.

'Xe cấp cứu 0 đồng' ở Quy Nhơn chưa kịp lăn bánh đã bị đe dọa - Ảnh 2.

Thầy Thích Pháp Minh đăng tải thông tin về xe cấp cứu 0 đồng lên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước nguy cơ mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến an toàn của tài xế, thầy Thích Pháp Minh cho biết sẽ sớm làm việc với chính quyền địa phương và Công an phường Quy Nhơn để trình báo sự việc, đồng thời đề nghị hỗ trợ, bảo vệ hoạt động thiện nguyện đúng pháp luật.

Thầy Thích Pháp Minh khẳng định xe cấp cứu 0 đồng hoạt động không vì mục đích kinh doanh, không cạnh tranh với bất kỳ dịch vụ vận chuyển y tế nào, mà chỉ nhằm hỗ trợ những bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong lúc nguy cấp.

Ngày 24.12, một lãnh đạo Công an P.Quy Nhơn cho biết, trước sự việc trên, đơn vị đã tiến hành xác minh làm rõ để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin liên quan

Chuyến xe 0 đồng vượt hàng trăm km tiếp sức bà con vùng lũ Nghệ An

Chuyến xe 0 đồng vượt hàng trăm km tiếp sức bà con vùng lũ Nghệ An

Chuyến xe 0 đồng từ Đắk Lắk chở nhu yếu phẩm đến vùng lũ Nghệ An, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, tiếp sức người dân vượt qua khó khăn.

Khám phá thêm chủ đề

đe dọa xe cấp cứu 0 đồng xe cấp cứu 0 đồng bị đe dọa Gia Lai Quy Nhơn
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

