Một buổi chiều cuối tháng 11, thấy bà Nguyễn Thị Sớm loay hoay đẩy chiếc xe chuối chiên lên đoạn dốc ở đầu hẻm 86 Thích Quảng Đức (phường Đức Nhuận, TP.HCM), một người đàn ông hàng xóm liền chạy đến giúp. Bà đáp lại bằng nụ cười hiền hậu.

Ở tuổi 85, cụ bà Nguyễn Thị Sớm vẫn đều đặn đẩy xe chuối chiên ra đầu hẻm Thích Quảng Đức (TP.HCM) mưu sinh ẢNH: TRẦN KHA

Ít phút sau, mùi chuối chiên thơm lừng bắt đầu lan tỏa nơi đầu hẻm. Trong bộ đồ bà ba xanh có hoa, mái tóc bạc trắng cắt ngắn gọn gàng, cụ bà 85 tuổi vẫn thoăn thoắt ép chuối, nhúng bột, thả vào chảo dầu rồi vớt ra những mẻ bánh vàng rộm.

Niềm vui mỗi chiều bên xe chuối chiên

Trên chiếc xe đẩy của bà Sớm, những nải chuối sứ chín vàng được xếp ngay ngắn cạnh chiếc cân đồng hồ màu xanh lá và chiếc rổ inox đựng bánh nóng hổi.

Dù tuổi cao, đôi tay gầy guộc, hằn rõ dấu vết thời gian của bà Sớm vẫn thoăn thoắt, thuần thục từng công đoạn từ ép chuối, nhúng bột, thả vào chảo dầu cho đến khi vớt ra những mẻ bánh vàng rộm ẢNH: TRẦN KHA

Mỗi ngày, bà bắt đầu dọn hàng từ khoảng 14 giờ đến tối muộn mới nghỉ. Đều đặn mỗi tuần một lần, bà lại đón xe ôm đến chợ Củ Cải, cách nhà khá xa, để tự tay lựa từng nải chuối, củ khoai lang tươi ngon với giá sỉ về chế biến.

"Tôi bán chủ yếu để giải khuây, cho đầu óc minh mẫn và chân tay được vận động. Ở nhà một mình buồn lắm, ra đây được trò chuyện với bà con, cô bác là tôi thấy vui và khỏe ra rồi. Khách ghé chơi, dù có mua hay không tôi cũng quý", bà Sớm bộc bạch.

Vừa trở đều những miếng chuối trong chảo dầu, bà vừa kể về người bạn đời đã mất cách đây gần 20 năm.

Người chồng sau của bà từng làm nghề đạp xích lô. Trong một lần cố sức đạp xe chở khách lên dốc cầu, ông không may gặp sự cố dẫn đến chấn thương cột sống, phải nằm một chỗ suốt nhiều năm.

Thời điểm ấy, bà vừa tất bật buôn bán vừa chăm sóc chồng từ miếng ăn đến giấc ngủ. Thấy bà vất vả, có người khuyên bà nên buông xuôi cho đỡ khổ. Thế nhưng, bà vẫn kiên trì chăm sóc người bạn đời đến những giây phút cuối cùng.

Lao động giúp bà Sớm vui và khỏe ẢNH: TRẦN KHA

Những miếng chuối vàng rộm vừa được bà Sớm chiên xong ẢNH: TRẦN KHA

ẢNH: TRẦN KHA

Khách đến mua hàng thường tự tay cầm kẹp gắp những miếng chuối chiên, khoai chiên nóng hổi bỏ vào túi để có thêm thời gian đứng nán lại trò chuyện cùng bà. ẢNH: TRẦN KHA

Từ ngày ông qua đời, bà Sớm sống một mình trong căn nhà nhỏ vài mét vuông, vừa đủ đặt một chiếc giường đơn. Khi được hỏi về chốn đi về của mình, bà dí dỏm ví von đó là "căn nhà to nhất xóm".

Thay vì ở nhà một mình, bà chọn tiếp tục buôn bán, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa có niềm vui gặp gỡ mọi người mỗi ngày.

'Khách ghé chơi, dù có mua hay không tôi cũng quý'

Mến tính cách của bà Sớm, khách đến mua hàng thường tự tay cầm kẹp gắp những miếng chuối chiên, khoai chiên nóng hổi bỏ vào túi rồi nán lại trò chuyện cùng bà.

Riêng với các em học sinh hay những phụ huynh chở theo con nhỏ, bà luôn gắp tặng thêm vài miếng khoai lang chiên.

Nụ cười rạng rỡ của bà Sớm bên bếp lửa đỏ hồng mỗi buổi chiều tà khi chuyện trò cùng khách ẢNH: TRẦN KHA

Ở góc hẻm nhỏ trên đường Thích Quảng Đức, người hàng xóm giúp bà đẩy xe, khách đến mua bánh nán lại trò chuyện, còn bà dành tặng những phần khoai chiên cho trẻ nhỏ. Những việc giản dị ấy trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của bà ở tuổi 85.

Bà Sớm bảo, chừng nào sức khỏe còn cho phép, bà vẫn sẽ tiếp tục đẩy xe chuối chiên ra đầu hẻm. Với bà, đó không chỉ là công việc giúp tự nuôi sống bản thân mà còn là niềm vui được vận động, gặp gỡ và trò chuyện với mọi người mỗi chiều.