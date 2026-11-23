Trưa nắng, theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi dạo quanh nhiều tuyến đường tại phường Tân Hưng (TP.HCM) để tìm cụ bà Nguyễn Thị Bê (84 tuổi) bán bánh cam dạo. Sau một lúc tìm kiếm khắp các con đường quen thuộc không thấy bóng dáng bà, chúng tôi đành tấp vào lề đường uống nước.

Mưu sinh nhọc nhằn ở tuổi ngoài bát tuần

Vừa mở chai nước uống được vài ngụm, nhìn sang phía đối diện, chúng tôi bất ngờ bắt gặp dáng người gầy gò, khắc khổ của cụ Bê đang ngồi nghỉ mệt dưới bóng râm trước nhà dân. Trên người cụ mặc chiếc áo bà ba hoa văn nâu sờn cũ, đầu đội nón lá cột quai vải hoa, bên cạnh là chiếc mâm nhôm đặt trên thùng nhựa đỏ.

Bà Nguyễn Thị Bê sau một buổi sáng đi bộ bán bánh cam ngồi nghỉ mệt bên đường, ăn vội hộp bún chay lót dạ ẢNH: TRẦN KHA

Thấy chúng tôi tiến lại gần, cụ Bê mỉm cười hiền hậu, đôi mắt đục mờ ánh lên nét xúc động. Cụ cho biết, hôm nay được bà con thương tình ủng hộ nên 70 chiếc bánh cam đã bán hết sớm hơn mọi khi.

Trên đường về, bà lấy hộp bún chay được người đi đường tặng, ngồi nép vào góc râm lề đường ăn sáng dù đồng hồ đã điểm 10 giờ.

"Đi bán dọc đường, nhiều cô bác thương cho đồ ăn sáng lắm, nhưng tôi già rồi ăn không nhiều, nhận thêm ăn không hết bỏ đi lại mang tội", cụ Bê chậm rãi nói. Vừa ăn được hơn nửa hộp bún, cụ đành gác đũa, cẩn thận gập nắp hộp lại. Cụ bảo đi bộ từ sáng mệt quá nên nuốt không trôi, đành gói ghém đem về để dành tới trưa đói bụng thì lấy ra ăn tiếp.

Theo lời kể của cụ Bê, mỗi ngày từ 4 giờ sáng, cụ đã lọ mọ ra ngồi chờ ở khu vực đường Nguyễn Thị Thập để nhận 70 chiếc bánh cam từ người bỏ mối bên quận 4 (cũ) chở sang. Đến khoảng 6 giờ sáng, cụ ngồi bán bánh cố định một chỗ; khi nắng bắt đầu gắt, cụ lại bưng mâm bánh đi bộ len lỏi qua các tuyến đường như Bế Văn Cấm, đường số 10, đường số 79, ghé vào các công ty, trường học quanh khu vực để mời khách.

Bán hết 70 chiếc bánh, cụ kiếm được vỏn vẹn 70.000 đồng tiền lời. Hôm nào đắt hàng thì về sớm, hôm nào ế ẩm thì tới quá trưa mới hết. Tuổi cao, đi bộ ròng rã nhiều năm khiến xương khớp của cụ đau nhức triền miên. Thấy cụ bước đi tập tễnh, nhiều người tốt bụng đã mua tặng cụ cặp đai bó khớp gối màu đen cùng đai nịt lưng để cụ đeo vào cho đỡ đau nhức mỗi khi di chuyển.

Dù cuộc sống mưu sinh vất vả, nhưng điều khiến cụ Bê đau đáu nhất lại là gia cảnh éo le của gia đình. Cụ có 5 người con (4 trai, 1 gái), nhưng lần lượt 3 người con trai qua đời vì bạo bệnh, người con trai còn lại cũng đang mang trọng bệnh. Riêng người con gái út thì không được tỉnh táo, bỏ đi biền biệt, để lại đứa con trai cho cụ cưu mang từ nhỏ.

Mỗi khi nhắc đến 2 cháu cố mồ côi mẹ, mắt bà lại rơi lệ ẢNH: TRẦN KHA

Khi cháu trai trưởng thành, lập gia đình và sinh được 2 bé trai song sinh, cụ tưởng chừng cuộc sống sẽ bớt nhọc nhằn. Thế nhưng, bi kịch lại ập đến khi người vợ trẻ qua đời lúc hai đứa con vừa tròn 9 ngày tuổi. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất vợ của cháu, cụ Bê lại chết lặng khi người cháu trai - trụ cột duy nhất của hai đứa trẻ - vướng vòng lao lý.

Mỗi lần nhắc đến 2 cháu cố thơ dại thiếu vắng hơi ấm của cả cha lẫn mẹ, đôi mắt nheo nheo của cụ Bê lại đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Cụ run run đưa bàn tay gân guốc nắm lấy vạt áo bà ba lau vội dòng nước mắt.

Canh cánh nỗi lo mất chỗ ở khi nhà giải tỏa

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc nắng trưa đứng bóng. Thấy cụ Bê chuẩn bị ra về, chúng tôi định bước tới đỡ cụ đứng lên nhưng cụ vội xua tay từ chối: "Con đỡ dậy nhanh quá xương sống bà nhức chịu không nổi, cứ để bà tự đứng từ từ". Nói rồi, cụ nhoài người về phía trước, chống hai bàn tay xuống nền gạch vỉa hè như tư thế bò, rồi từ từ chống tay lên đầu gối, gượng từng chút một mới đứng thẳng được.

Theo chân cụ Bê, chúng tôi len lỏi qua con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo trên đường Bế Văn Cấm (người dân quen gọi là hẻm Vườn Đều) để tìm về nơi ở của cụ. Căn nhà tạm bợ dựng bằng vách tôn nằm lụp xụp dọc mé sông là nơi nương tựa của bốn thế hệ. Ngay trước lối đi chật hẹp, hai cháu cố song sinh mới vài tháng tuổi đang nằm ngủ trên chiếc võng, bên trong căn nhà tối om là bàn thờ với di ảnh người mẹ trẻ khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Thấy cụ bước đi tập tễnh, nhiều người tốt bụng đã mua tặng cụ cặp đai bó khớp gối màu đen cùng đai nịt lưng để cụ đeo vào cho đỡ đau nhức mỗi khi di chuyển ẢNH: TRẦN KHA

Cụ Bê cho biết, căn nhà này thực chất là của người cháu họ cho gia đình cụ ở nhờ. Hiện nay, khu vực mé sông này đang nằm trong diện giải tỏa để làm đường và bờ kè. "Bây giờ tôi chỉ ráng giữ sức khỏe đi bán từng ngày để kiếm tiền mua sữa, mua thuốc cho hai đứa nhỏ. Nỗi lo lớn nhất của tôi lúc này là mai mốt nhà giải tỏa, bà cháu tôi không biết phải đi đâu, ngủ ở đâu khi không có một tấc đất cắm dùi", cụ Bê nghẹn ngào chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng khu phố 19 kiêm Phó bí thư chi bộ (phường Tân Hưng), xác nhận hoàn cảnh gia đình cụ Nguyễn Thị Bê thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Theo bà Nghĩa, trong căn nhà tạm bợ này hiện có 4 thế hệ với hơn chục nhân khẩu sinh sống, công việc của các thành viên đều bấp bênh.

"Biến cố liên tiếp ập đến khi mẹ của hai bé song sinh qua đời lúc con mới lọt lòng, cha các bé lại đang chấp hành pháp luật, mọi gánh nặng đè lên đôi vai cụ Bê đã ngoài 80 tuổi. Thời gian qua, địa phương cùng các nhà hảo tâm luôn ưu tiên hỗ trợ gạo, sữa, tã và các phần quà dịp lễ, tết để giúp gia đình cụ vượt qua ngặt nghèo trước mắt", bà Nghĩa thông tin.