Liên hoan "Em yêu chữ Việt" năm 2026 là sáng kiến, phối hợp tổ chức giữa Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Sự kiện có sự hỗ trợ từ ban giám hiệu các trường học trên địa bàn phường.

Viết chữ đẹp, làm văn hay

Bài thi của học sinh lớp 5, Trường tiểu học Lương Thế Vinh, phường Cầu Ông Lãnh, được trao giải A ẢNH: THÚY HẰNG

Ngày 21.11, học sinh các trường tiểu học trên địa bàn phường tham gia vòng chung kết, sau đó lễ tuyên dương liên hoan "Em yêu chữ Việt" được diễn ra ngay trên sân khấu Trường tiểu học Lương Thế Vinh.

Học sinh khối 2, 3 chép lại bài thơ theo mẫu, trong thời gian 60 phút. Còn học sinh khối 4, 5, ngoài phần nghe - viết, các em có phần viết một bài văn xuôi tự chọn, bài văn do các em tự sáng tạo. Những bài viết được trao giải khiến ai cũng trầm trồ vì nét chữ đẹp, lời văn ý nghĩa, giàu cảm xúc.

Tôn vinh nét chữ viết tay trong kỷ nguyên số

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, phát biểu: "Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên chuyển đổi số mạnh mẽ, khi các thiết bị điện tử ngày càng phổ biến. Chính trong bối cảnh đó, việc tổ chức một sân chơi tôn vinh nét chữ viết tay cho các em học sinh từ khối 2 đến khối 5 lại càng mang giá trị nhân văn sâu sắc".

"Ông cha ta vẫn dạy "nét chữ, nết người". Rèn luyện chữ viết không chỉ là rèn sự khéo léo, cẩn thận, tính kiên trì và thẩm mỹ mà sâu xa hơn, đó là cách giáo dục các em tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ sự giàu đẹp, trong sáng của tiếng Việt. Khi các em đặt bút nắn nót từng nét chữ đúng, đẹp, cũng là lúc tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam được gieo mầm bền vững trong tâm hồn trẻ thơ", bà Nguyễn Trung Châu Tuyên chia sẻ.

Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên trầm trồ những bài 'Em yêu chữ Việt' của học sinh ẢNH: TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG P.CẦU ÔNG LÃNH

Nét chữ, lời văn của em học sinh lớp 5, Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị, được trao giải A ẢNH: THÚY HẰNG

Chữ đẹp, lời văn hay của một học sinh lớp 5 ẢNH: THÚY HẰNG

Bài thi được trao giải A của một học sinh lớp 3, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo ẢNH: THÚY HẰNG

Nét chữ đẹp của em học sinh lớp 3 Trường tiểu học Lương Thế Vinh khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ ẢNH: THÚY HẰNG

Nét chữ, nết người

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, cô Trần Thị Thủy Linh, giáo viên Trường tiểu học Lương Thế Vinh, phường Cầu Ông Lãnh, người từng đoạt giải nhất Hội thi viết chữ đẹp cấp quốc gia dành cho giáo viên tiểu học năm 2002, cho biết nhiều người từng hỏi cô, thời đại công nghệ, ai cũng dùng máy tính, điện thoại, thì viết chữ đẹp còn có ý nghĩa không?

"Tôi thường trả lời học sinh rằng tập cho mình viết chữ đẹp, trước tiên là chính các con nhìn tập vở của mình thấy vui, cha mẹ thấy cũng vui, và thầy cô giáo cũng vui. Rèn viết chữ đẹp là một hành trình cần sự chăm chỉ, bền bỉ, say mê", cô Linh nói. Đặc biệt, cô giáo cho hay "Viết chữ đẹp không cứ phải viết thật chậm. Với những kỹ thuật rê bút, lia bút, học sinh khi được tập luyện, các em hoàn toàn có thể vẫn viết nhanh, sạch sẽ, đẹp đẽ, dễ nhìn khi vào cấp 2, cấp 3 và xa hơn".

Cô Linh cho hay "nét chữ, nết người", người biết rèn luyện nét chữ đẹp, trình bày tập vở sạch sẽ thì lối sống cũng gọn gàng, ngăn nắp; tư duy, lời nói khúc chiết, mạch lạc.

Bài viết chữ đẹp của cô Trần Thị Thủy Linh ẢNH: THÚY HẰNG

Một bài viết chữ đẹp của cô Linh ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Linh viết trên bảng ẢNH: NVCC

Cô giáo luôn tâm huyết với việc rèn cho học sinh viết chữ đẹp, viết văn hay ẢNH: NVCC

Chương trình trao 42 giải thưởng cho các em học sinh xuất sắc từ khối 2 đến khối 5. Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 ẢNH: THÚY HẰNG



