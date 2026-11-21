Chi bộ Trường mầm non Sóc Nâu (phường An Hội Tây, TP.HCM) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới vào chiều 20.11. Theo đó, 10 giáo viên, nhân viên của trường cùng được kết nạp Đảng trong một ngày, đúng vào Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Tây; bà Đào Thị Hồng Hạnh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Hội Tây (TP.HCM).

10 cô giáo mầm non TP.HCM cùng được kết nạp Đảng trong một ngày, đúng vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 ẢNH: PHƯƠNG HÀ

10 giáo viên, nhân viên Trường mầm non Sóc Nâu cùng vinh dự được kết nạp Đảng trong một ngày gồm: cô Trần Thị Thùy Dương, cô Trần Thảo Linh, cô Nguyễn Thị Minh Oanh, cô Nguyễn Thị Tình, cô Trần Thị Huyền Khanh, cô Phạm Thị Hiền Thê, cô Kha Quỳnh Ngọc, cô Trần Lê Anh Thư, cô Nguyễn Thị Kim Oanh và cô Chu Thị Kim Hương.

Trong đó, cô Trần Thảo Linh là nhân viên văn thư, cô Nguyễn Thị Tình là nhân viên nuôi dưỡng, còn lại là 8 giáo viên mầm non đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ các độ tuổi, từ nhà trẻ tới mẫu giáo của trường.

Niềm vui chung trong một ngày đặc biệt

Cô Nguyễn Thị Vân, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Sóc Nâu, cho biết, trong không khí trang trọng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chi bộ Trường mầm non Sóc Nâu tổ chức lễ kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, là một sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng.

Chúc mừng 10 đảng viên mới, cô Vân nói: "Sự kiện đánh dấu bước trưởng thành của những quần chúng ưu tú sau quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu. Đồng thời là niềm vui, niềm tự hào của chi bộ và tập thể nhà trường trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đội ngũ".

Ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Tây, tặng hoa chúc mừng các đảng viên mới ẢNH: PHƯƠNG HÀ

"Điều đặc biệt ý nghĩa là các đồng chí được kết nạp đảng đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - ngày tôn vinh những người đang ngày đêm tận tụy với sự nghiệp trồng người. Tôi mong rằng ngày 20.11.2026 sẽ mãi là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi đồng chí, vừa là ngày tri ân nghề nghiệp, vừa là ngày ghi dấu bước trưởng thành về lý tưởng chính trị, trách nhiệm và khát vọng cống hiến", cô Nguyễn Thị Vân nói.

Cô Nguyễn Thị Vân hy vọng, 10 cô giáo mầm non sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, không chỉ hoàn thành công việc, mà còn phải thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu trong từng hành động, từng lời nói và từng nhiệm vụ được giao. Mỗi người cần luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống, giữ gìn phẩm chất và danh dự. Đặc biệt, trong môi trường giáo dục, phẩm chất của người đảng viên phải được thể hiện qua đạo đức nhà giáo, qua thái độ ứng xử với trẻ, với cha mẹ trẻ, với đồng nghiệp và với nhân dân.

Cô Vân gửi lời nhắn nhủ, với mỗi cô giáo đang công tác trong trường mầm non, thì tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cũng là thước đo cụ thể đối với tinh thần trách nhiệm.

Cô Nguyễn Thị Vân, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Sóc Nâu, tặng quà và chúc mừng 10 cô giáo ẢNH: PHƯƠNG HÀ

'Sự gương mẫu đôi khi bắt đầu từ những việc rất đỗi bình dị'

Cô Vân yêu cầu mỗi cô giáo hãy luôn đặt sự an toàn, sức khỏe và hạnh phúc của trẻ lên hàng đầu; thực hiện nhiệm vụ bằng tình yêu thương, sự tận tâm, trách nhiệm và ý thức nghề nghiệp cao nhất. Với các giáo viên trực tiếp giảng dạy, cần không ngừng đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động, tôn trọng sự khác biệt của từng trẻ và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc.

Với những cô giáo thực hiện nhiệm vụ ở những vị trí khác, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

"Đối với người làm công tác giáo dục mầm non, sự gương mẫu đôi khi bắt đầu từ những việc rất đỗi bình dị: một ánh mắt yêu thương dành cho trẻ, một hành động bảo đảm an toàn, một lời nói chân thành với phụ huynh, một sự sẻ chia với đồng nghiệp, một nhiệm vụ được hoàn thành đến nơi đến chốn. Chính từ những việc làm bình dị nhưng bền bỉ ấy, uy tín của người đảng viên được hình thành và niềm tin của tập thể được vun đắp", cô Nguyễn Thị Vân nhắn gửi.

Trẻ em Trường mầm non Sóc Nâu trong một hoạt động ngoài trời ẢNH: THÚY HẰNG

Các trẻ trong hoạt động chăm sóc cây xanh để hiểu hơn về thiên nhiên quanh ta ẢNH: THÚY HẰNG



