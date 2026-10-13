Xe cơ giới thi công đường nghìn tỉ ở Huế bị 'bỏ quên' trên cánh đồng nước

Ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 13.10, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều vị trí thuộc gói thầu số 21, dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (thành phố Huế) rơi vào tình trạng ngập sâu, ảnh hưởng đến các hoạt động thi công
Tại nút giao với tỉnh lộ 3 (phường Thanh Thủy, thành phố Huế), phần nền đường đang thi công của gói thầu số 21 ngập chìm trong nước
Tại khu vực nhà công vụ dành cho công nhân gần đó, nước cũng đã dâng lên sát mép
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại điểm đầu khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương (tiếp giáp đường Tố Hữu)
Trước đó, vào tháng 6.2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm do thi công không đảm bảo tiến độ.
Cụ thể, theo văn bản của chủ đầu tư, doanh nghiệp này đảm nhận phần việc trị giá khoảng 193,3 tỉ đồng trong liên danh gói thầu số 21 (tổng trị giá 583 tỉ đồng)
Do công trình liên tục ì ạch, đầu tháng 7.2026, UBND thành phố Huế đã quyết định thay đổi chủ đầu tư từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (hiện đã hợp nhất 2 ban này thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương). Đến nay, sau gần 3 tháng bàn giao, dự án vẫn tiếp tục gặp khó, đứng trước nguy cơ trễ hẹn do thời tiết Huế bước vào mùa mưa bão
Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 8.10, trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến độ thi công dự án đường Tố Hữu sau 3 tháng bàn giao, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương cho hay, thời tiết xấu khiến việc triển khai diện rộng dự án đường Tố Hữu nối dài bị ngưng trệ. Tại gói thầu số 21, công nhân chỉ có thể làm việc tại các vị trí nền đường cao
Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài có tổng mức đầu tư 1.143 tỉ đồng, chiều dài khoảng 9,59 km, được khởi công từ ngày 20.1.2025 với thời gian thực hiện 4 năm
Bình luận (0)