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    Xe cơ giới thi công đường nghìn tỉ ở Huế bị 'bỏ quên' trên cánh đồng nước

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân
    Dù đã bị chấm dứt hợp đồng từ lâu do thi công chậm tiến độ, xe cơ giới của nhà thầu thi công gói thầu 21 dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (Huế) vẫn đang 'án binh' trên cánh đồng ngập nước.

    Ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 13.10, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều vị trí thuộc gói thầu số 21, dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (thành phố Huế) rơi vào tình trạng ngập sâu, ảnh hưởng đến các hoạt động thi công dự án.

    Xe cơ giới thi công đường nghìn tỉ ở Huế bị 'bỏ quên' trên cánh đồng nước- Ảnh 1.

    Mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến cánh đồng nơi thi công đường Tố Hữu bị ngập úng

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Tại nút giao với tỉnh lộ 3 (phường Thanh Thủy, thành phố Huế), phần nền đường đang thi công của gói thầu số 21 ngập chìm trong nước. Đáng chú ý, trong đó có xe cơ giới gắn tên Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm (đơn vị thi công đã bị chấm dứt hợp đồng) rơi vào cảnh "án binh bất động", nằm trơ trọi giữa cánh đồng nước, có dấu hiệu hư hại

    Tại khu vực nhà công vụ dành cho công nhân gần đó, nước cũng đã dâng lên sát mép.

    Xe cơ giới thi công đường nghìn tỉ ở Huế bị 'bỏ quên' trên cánh đồng nước- Ảnh 2.

    Xe cơ giới thi công đường Tố Hữu nằm im lìm nhiều ngày trên cánh đồng nước

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại điểm đầu khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương (tiếp giáp đường Tố Hữu). Dù nhà thầu này đã chính thức bị chấm dứt hợp đồng thi công tại dự án, tuy nhiên máy móc và phương tiện vẫn chưa được di dời.

    Xe cơ giới thi công đường nghìn tỉ ở Huế bị 'bỏ quên' trên cánh đồng nước- Ảnh 3.

    Nước lên sát mép nhà công vụ dành cho công nhân

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Xe cơ giới thi công đường nghìn tỉ ở Huế bị 'bỏ quên' trên cánh đồng nước- Ảnh 4.

    Phần nền đường đang thi công bị nước nhấn chìm

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Xe cơ giới thi công đường nghìn tỉ ở Huế bị 'bỏ quên' trên cánh đồng nước- Ảnh 5.

    Xe cơ giới gắn tên Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm nằm im lìm tại công trường

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Trước đó, vào tháng 6.2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm do thi công không đảm bảo tiến độ.

    Cụ thể, theo văn bản của chủ đầu tư, doanh nghiệp này đảm nhận phần việc trị giá khoảng 193,3 tỉ đồng trong liên danh gói thầu số 21 (tổng trị giá 583 tỉ đồng). Tuy nhiên, đến thời điểm hủy hợp đồng, đơn vị mới thực hiện được khoảng 13,3 tỉ đồng, đạt chưa đầy 7% khối lượng công việc.

    Do công trình liên tục ì ạch, đầu tháng 7.2026, UBND thành phố Huế đã quyết định thay đổi chủ đầu tư từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (hiện đã hợp nhất 2 ban này thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương). Đến nay, sau gần 3 tháng bàn giao, dự án vẫn tiếp tục gặp khó, đứng trước nguy cơ trễ hẹn do thời tiết Huế bước vào mùa mưa bão.

    Xe cơ giới thi công đường nghìn tỉ ở Huế bị 'bỏ quên' trên cánh đồng nước- Ảnh 6.

    Tình trạng ngập úng gây khó khăn cho việc thi công đường Tố Hữu nối dài

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Như Thanh Niên đã đưa tinngày 8.10, trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến độ thi công dự án đường Tố Hữu sau 3 tháng bàn giao, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương cho hay, thời tiết xấu khiến việc triển khai diện rộng dự án đường Tố Hữu nối dài bị ngưng trệ. Tại gói thầu số 21, công nhân chỉ có thể làm việc tại các vị trí nền đường cao. Khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng ngập úng các khu vực bóc đất hữu cơ, xử lý nền đất yếu và các tuyến đường công vụ, làm phương tiện vận chuyển vật tư không thể tiếp cận công trường.

    Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài có tổng mức đầu tư 1.143 tỉ đồng, chiều dài khoảng 9,59 km, được khởi công từ ngày 20.1.2025 với thời gian thực hiện 4 năm. Tuyến đường đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối Khu đô thị mới An Vân Dương với quốc lộ 1 và sân bay Phú Bài.

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