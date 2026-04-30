Xe đạp TP.HCM đoạt cú ăn ba ngoạn mục ở Cúp truyền hình TP.HCM 2026

Hoàng Quỳnh
30/04/2026 13:17 GMT+7

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2026 khi đoạt cú ăn ba: áo vàng, áo chấm đỏ và cúp vô địch đồng đội.

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM 2026

Hôm nay (30.4), Cúp truyền hình TP.HCM 2026 khép lại với chặng đua 25 từ Tây Ninh về TP.HCM, cự ly thi đấu 133 km. Chặng đua chứng kiến sức mạnh của vua nước rút Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) khi cán đích đầu tiên, cán mốc 7 lần thắng chặng.

Tay đua Marchuk Dzianis giành chiến thắng chặng cuối Cúp truyền hình TP.HCM 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

Thi đấu đúng dịp lễ 30.4, đoàn đua được đông đảo người hâm mộ chào đón, cổ vũ ở hai bên đường đua và ở khu vực đích trước Hội trường Thống nhất (TP.HCM). Đây là động lực tinh thần để các tay đua vượt nắng nóng, bứt phá, rượt đuổi ngoạn mục từ đầu đến cuối.

Danh hiệu áo vàng chung cuộc Cúp truyền hình TP.HCM 2026 thuộc về tay đua Yarash Uladzislau

ẢNH: KHẢ HÒA

Với chiến thắng chặng cuối tại TP.HCM, tay đua người Belarus Marchuk Dzianis đoạt danh hiệu áo xanh - vua nước rút chung cuộc. Đoàn đua về đích cũng là lúc các tay đua đội xe đạp TP.HCM mở hội ăn mừng khi bảo vệ thành công 3 danh hiệu danh giá là áo vàng, áo chấm đỏ và vô địch đồng đội.

Ngoại binh đến từ Rwanda Mugisha Moise đoạt áo chấm đỏ - vua leo núi

ẢNH: KHẢ HÒA

Danh hiệu áo vàng danh giá nhất Cúp truyền hình chính thức thuộc về tay đua người Belarus Yarash Uladzislau thi đấu trong màu áo CLB TP.HCM New Group. Anh chiếm được danh hiệu này sau chặng vượt đèo Hải Vân từ Huế đến Đà Nẵng và cùng các đồng đội bảo vệ thành công đến chung cuộc. Danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi thuộc về tay đua người Rwanda Mugisha Moise thi đấu trong màu áo CLB TP.HCM Vinama. Với khả năng leo đèo cự phách, Mugisha Moise về nhất đèo Khánh Lê, Giang Ly ở chặng Nha Trang lên Đà Lạt, qua đó xứng danh vua leo núi. Thầy trò HLV Đỗ Thành Đạt khép lại mùa giải thành công rực rỡ cho xe đạp TP.HCM khi đoạt thêm cúp vô địch đồng đội.

Đội TP.HCM Vinama đoạt Cúp vô địch đồng đội

ẢNH: KHẢ HÒA

Đội Hà Nội với giải phong cách

ẢNH: KHẢ HÒA

Tay đua khoác áo lính Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) xuất sắc đoạt danh hiệu áo cam chung cuộc. Đây là danh hiệu dành cho tay đua Việt Nam có thành tích thi đấu tốt nhất ở Cúp truyền hình 2026. Danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc thuộc về tài năng 20 tuổi Trần Trọng Phúc (CLB Võ Đắc Đồng Nai). Ngoài ra ban tổ chức còn trao danh hiệu VĐV ấn tượng cho Christoph Janssen, tay đua Thụy Sĩ thi đấu năng nổ trong màu áo đội Đồng Tháp 1. Không có ngoại binh nhưng đội Hà Nội thi đấu đầy nỗ lực, gặt hái thành công với 2 lần thắng chặng của Đặng Thành Được, nhờ đó đội đua thủ đô được trao giải phong cách.


Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 diễn ra dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: 51 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975-30.4.2026), hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026)… Đây là giải đua truyền thống với 38 lần tổ chức. Năm nay giải xuất phát từ Phú Thọ vào ngày 3.4, thi đấu 25 chặng theo hành trình xuyên Việt, kết thúc tại trước Hội trường Thống nhất (TP.HCM) vào đúng ngày 30.4 lịch sử.



