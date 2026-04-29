Vua nước rút Marchuk Dzianis thắng chặng áp chót Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Marchuk Dzianis xứng danh vua nước rút Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM lần thứ 38 năm 2026 diễn ra dịp kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975-30.4.2026), hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026). Giải đấu đang diễn ra những chặng cuối đầy hấp dẫn và kịch tính.

3 tay đua mạnh tách tốp bỏ xa đoàn đông nhưng sau đó cũng bị bắt kịp ẢNH: KHẢ HÒA

Ở chặng 24 cũng là chặng đua áp chót Cúp truyền hình TP.HCM diễn ra hôm nay từ phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) đến Tây Ninh, cự ly thi đấu 146 km chứng kiến thành công của tay đua người Belarus Marchuk Dzianis. Trong ngày thi đấu năng nổ, Marchuk Dzianis có mặt trong tốp đầu và giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường đầu tiên.

Các tay đua tranh tài chặng 24 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 từ Mỹ Tho đến Tây Ninh ẢNH: KHẢ HÒA

Ở lần tấn công tiếp theo sau khi tốp đông bắt kịp 3 tay đua rất mạnh là áo vàng Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group), áo chấm đỏ Mugisha Moise (TP.HCM Vinama), Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Marchuk Dzianis tiếp tục tham gia. Anh cùng với Ilia Shchegolkov (Nhựa Bình Minh TP.HCM), Pawel Szostka (Quân khu 7), Đặng Văn Bảo Anh (620 Châu Thới Vĩnh Long) thay nhau làm đầu máy kéo và về đích thành công.

Đội TP.HCM Vinama, TP.HCM New Group bảo vệ áo vàng cùng ngôi nhất đồng đội ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Với khả năng nước rút tốt nhất trong 4 tay đua đi tốp đầu, Marchuk Dzianis không khó đánh bại các đối thủ, cán đích đầu tiên, giành chiến thắng tại Tây Ninh. Đây là chiến thắng chặng lần thứ sáu của tay đua người Belarus ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026, giúp anh giữ vững danh hiệu áo xanh - vua nước rút.

Tay đua Marchuk Dzianis với niềm vui lần thứ sáu thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Các danh hiệu sau 24 chặng không thay đổi khi Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ áo vàng dành cho VĐV có tổng thời gian thi đấu ít nhất. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ áo cam - tay đua Việt Nam xuất sắc. Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc. Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ danh hiệu áo xanh - vua nước rút. TP.HCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Tay đua Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ áo vàng dành cho VĐV có tổng thời gian thi đấu ít nhất sau 24 chặng ẢNH: KHẢ HÒA

Ngày mai (30.4), các tay đua tranh tài chặng 25 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 cũng là chặng cuối từ Tây Ninh về trước Hội trường Thống nhất (TP.HCM), cự ly thi đấu 133 km. Đây là chặng đua các đội sẽ dồn toàn lực bảo vệ thành quả cũng là cơ hội cuối để các tay đua đánh chiếm danh hiệu. Trong đó Marchuk Dzianis tham vọng nối dài mạch thắng chặng.



