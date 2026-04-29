Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Những dấu ấn Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
29/04/2026 05:59 GMT+7

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 để lại nhiều dấu ấn trong hành trình xuyên Việt, trong đó các ngoại binh và nội binh đều thể hiện hết phẩm chất của mình.

Ngoại binh thể hiện sức mạnh

13 ngoại binh góp mặt ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 đều cho thấy khả năng khi đang nắm giữ các danh hiệu danh giá gồm áo vàng, áo xanh, áo chấm đỏ.

Những dấu ấn Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026- Ảnh 1.

Phạm Lê Xuân Lộc (đi đầu) là tay đua VN thi đấu ấn tượng nhất

Ảnh: Khả Hòa

Với lợi thế có được ở chặng vượt đèo Hải Vân từ Huế đến Đà Nẵng, tay đua người Belarus thi đấu cho CLB TP.HCM New Group Yarash Uladzislau vươn lên chiếm danh hiệu áo vàng. Sau đó giữ vững danh hiệu này đến hết chặng 23 diễn ra hôm qua 28.4. Với cách biệt 1 phút 01 giây so với tay đua xếp nhì Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), nhiều khả năng Yarash Uladzislau sẽ bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng chung cuộc khi về đích tại TP.HCM vào ngày 30.4. Đây là chiếc áo danh giá nhất giải, dành cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất sau 25 chặng.

Ở danh hiệu áo xanh - vua nước rút, tay đua cũng đến từ Belarus là Marchuk Dzianis (CLB Kenda Đồng Nai) xuất sắc 5 lần thắng chặng. Với số điểm hơn gấp đôi so với tay đua xếp nhì là Pawel Szostka (Quân khu 7), Marchuk Dzianis cầm chắc trong tay danh hiệu áo xanh chung cuộc. Danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi cũng an bài khi tay đua người Rwanda Mugisha Moise (TP.HCM Vinama) giành chiến thắng ở cả hai ngọn đèo quan trọng là Khánh Lê, Giang Ly. Nếu không gặp sự cố hư xe ở chặng đèo Hải Vân trước đó, Mugisha Moise cũng là ứng viên sáng giá của danh hiệu áo vàng. Các ngoại binh khác như Sergei Kulikov (Nga, đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Pierantozzi Lucio (Ý, đội Võ Đắc Đồng Nai), Chalapud Eduardo (Colombia, Công an TP.HCM) cũng nằm trong tốp 5 tay đua hạng đầu bảng xếp hạng cá nhân chung cuộc.

Nội binh ghi dấu ấn

Trước dàn ngoại binh chất lượng, các nội binh xe đạp VN cũng thể hiện được khả năng. Nổi bật nhất là tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Sau 4 mùa giải liên tiếp đoạt danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc, năm nay Xuân Lộc hết tuổi cạnh tranh giải trẻ. Tay đua khoác áo lính lập tức khẳng định được sự tiến bộ khi nắm giữ danh hiệu áo cam dành cho tay đua VN có thành tích tốt nhất. Với khả năng toàn diện, đặc biệt leo đèo tốt, anh còn thi đấu năng nổ, cống hiến, được đánh giá là tay đua toàn diện nhất xe đạp VN hiện tại.

Tay đua VN khác nhận được nhiều lời khen là Đặng Thành Được (CLB Hà Nội). Không có đồng đội mạnh hỗ trợ, Được buộc phải "tự lực cánh sinh", anh không chấp nhận đeo bám mà tấn công quyết liệt để tìm kiếm cơ hội. Nhờ đó, anh là tay đua VN duy nhất có 2 lần thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026.

Tay đua 20 tuổi Trần Trọng Phúc (CLB Võ Đắc Đồng Nai) cũng cho thấy khả năng khi chiếm giữ danh hiệu áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc. Giải đấu dài ngày, nhiều chặng leo đèo khắc nghiệt khiến hầu hết các tay đua trẻ phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, anh vẫn đứng vững, xứng danh tay đua trẻ xuất sắc ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm nay.

Nhóm các tay đua VN đoạt thứ hạng cao trên bảng tổng sắp còn có những gương mặt tài năng như Nguyễn Hoàng Sang (Công an TP.HCM), Nguyễn Thắng (TP.HCM Vinama), Quàng Văn Cường (Công an TP.HCM), Nguyễn Minh Thiện (620 Châu Thới Vĩnh Long).

Hôm nay 29.4, Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra chặng 24 từ P.Đạo Thạnh (Đồng Tháp) đến Tây Ninh, dài 146 km.


Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận