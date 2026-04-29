Những dấu ấn Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Ngoại binh thể hiện sức mạnh

13 ngoại binh góp mặt ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 đều cho thấy khả năng khi đang nắm giữ các danh hiệu danh giá gồm áo vàng, áo xanh, áo chấm đỏ.

Phạm Lê Xuân Lộc (đi đầu) là tay đua VN thi đấu ấn tượng nhất Ảnh: Khả Hòa

Với lợi thế có được ở chặng vượt đèo Hải Vân từ Huế đến Đà Nẵng, tay đua người Belarus thi đấu cho CLB TP.HCM New Group Yarash Uladzislau vươn lên chiếm danh hiệu áo vàng. Sau đó giữ vững danh hiệu này đến hết chặng 23 diễn ra hôm qua 28.4. Với cách biệt 1 phút 01 giây so với tay đua xếp nhì Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), nhiều khả năng Yarash Uladzislau sẽ bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng chung cuộc khi về đích tại TP.HCM vào ngày 30.4. Đây là chiếc áo danh giá nhất giải, dành cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất sau 25 chặng.

Ở danh hiệu áo xanh - vua nước rút, tay đua cũng đến từ Belarus là Marchuk Dzianis (CLB Kenda Đồng Nai) xuất sắc 5 lần thắng chặng. Với số điểm hơn gấp đôi so với tay đua xếp nhì là Pawel Szostka (Quân khu 7), Marchuk Dzianis cầm chắc trong tay danh hiệu áo xanh chung cuộc. Danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi cũng an bài khi tay đua người Rwanda Mugisha Moise (TP.HCM Vinama) giành chiến thắng ở cả hai ngọn đèo quan trọng là Khánh Lê, Giang Ly. Nếu không gặp sự cố hư xe ở chặng đèo Hải Vân trước đó, Mugisha Moise cũng là ứng viên sáng giá của danh hiệu áo vàng. Các ngoại binh khác như Sergei Kulikov (Nga, đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Pierantozzi Lucio (Ý, đội Võ Đắc Đồng Nai), Chalapud Eduardo (Colombia, Công an TP.HCM) cũng nằm trong tốp 5 tay đua hạng đầu bảng xếp hạng cá nhân chung cuộc.

Nội binh ghi dấu ấn

Trước dàn ngoại binh chất lượng, các nội binh xe đạp VN cũng thể hiện được khả năng. Nổi bật nhất là tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Sau 4 mùa giải liên tiếp đoạt danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc, năm nay Xuân Lộc hết tuổi cạnh tranh giải trẻ. Tay đua khoác áo lính lập tức khẳng định được sự tiến bộ khi nắm giữ danh hiệu áo cam dành cho tay đua VN có thành tích tốt nhất. Với khả năng toàn diện, đặc biệt leo đèo tốt, anh còn thi đấu năng nổ, cống hiến, được đánh giá là tay đua toàn diện nhất xe đạp VN hiện tại.

Tay đua VN khác nhận được nhiều lời khen là Đặng Thành Được (CLB Hà Nội). Không có đồng đội mạnh hỗ trợ, Được buộc phải "tự lực cánh sinh", anh không chấp nhận đeo bám mà tấn công quyết liệt để tìm kiếm cơ hội. Nhờ đó, anh là tay đua VN duy nhất có 2 lần thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026.

Tay đua 20 tuổi Trần Trọng Phúc (CLB Võ Đắc Đồng Nai) cũng cho thấy khả năng khi chiếm giữ danh hiệu áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc. Giải đấu dài ngày, nhiều chặng leo đèo khắc nghiệt khiến hầu hết các tay đua trẻ phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, anh vẫn đứng vững, xứng danh tay đua trẻ xuất sắc ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm nay.

Nhóm các tay đua VN đoạt thứ hạng cao trên bảng tổng sắp còn có những gương mặt tài năng như Nguyễn Hoàng Sang (Công an TP.HCM), Nguyễn Thắng (TP.HCM Vinama), Quàng Văn Cường (Công an TP.HCM), Nguyễn Minh Thiện (620 Châu Thới Vĩnh Long).

Hôm nay 29.4, Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra chặng 24 từ P.Đạo Thạnh (Đồng Tháp) đến Tây Ninh, dài 146 km.



