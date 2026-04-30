Xác định các danh hiệu chung cuộc ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Hoàng Quỳnh
30/04/2026 07:54 GMT+7

Hôm nay, Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 khép lại với chặng 25 cũng là chặng cuối, qua đó xác định chủ nhân các danh hiệu chung cuộc.

Chờ màn kết bất ngờ ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 - Tôn Đông Á diễn ra dịp kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975-30.4.2026), hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026). Đây là giải đua truyền thống với 38 lần tổ chức. Năm nay giải xuất phát từ Phú Thọ vào ngày 3.4, thi đấu 25 chặng theo hành trình xuyên Việt, kết thúc tại trước Hội trường Thống nhất (TP.HCM) vào đúng ngày 30.4 lịch sử.

Tay đua Yarash Uladzislau nhiều khả năng trở thành chủ nhân danh hiệu áo vàng chung cuộc Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Tay đua người Belarus Yarash Uladzislau xuất sắc giữ danh hiệu áo vàng qua nhiều chặng

Trước chặng đua cuối, các danh hiệu ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM xem như ngã ngũ khi các tay đua, đội đua đang nắm giữ đã tạo được cách biệt an toàn so với đối thủ cạnh tranh. Ở danh hiệu áo vàng danh giá dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất, ngoại binh người Belarus thi đấu cho đội TP.HCM New Group là Yarash Uladzislau đoạt được từ sau chặng vượt đèo Hải Vân từ Huế đến Đà Nẵng và giữ vững đến hôm nay. 

Cách biệt mà tay đua này tạo ra với đối thủ xếp hạng nhì Sergei Kulikov (CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang) là 1 phút và với đối thủ xếp hạng ba Pierantozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai) là 2 phút 55 giây. Đây được xem là cách biệt an toàn bởi Yarash Uladzislau chỉ cần đeo bám các đối thủ cạnh tranh là bảo vệ thành công danh hiệu này khi về đến đích tại TP.HCM. Tay đua người Belarus còn có các đồng đội CLB TP.HCM New Group, TP.HCM Vinama dồn toàn lực bảo vệ nhằm giữ vững thành quả.

Phạm Lê Xuân Lộc khẳng định sức mạnh của tay đua số 1 xe đạp Việt Nam với danh hiệu áo cam

Danh hiệu áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 do Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) nắm giữ. 

Sau 4 năm liền đoạt danh hiệu áo trắng chung cuộc của giải, năm nay Phạm Lê Xuân Lộc đánh dấu sự trưởng thành khi khẳng định được khả năng toàn diện. Với cách biệt 1 phút 53 giây so với đàn anh Nguyễn Hoàng Sang (đội Công an TP.HCM), Phạm Lê Xuân Lộc cùng đội Quân khu 7 sẽ tập trung cao độ để bảo vệ danh hiệu áo cam ở chặng cuối.

Marchuk Dzianis với khả năng nước rút đẳng cấp, giữ danh hiệu áo xanh

Danh hiệu áo xanh - vua nước rút cũng an bài khi tay đua Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) đạt được số điểm hơn gấp đôi so với đối thủ xếp nhì là Pawel Szostka (Quân khu 7). Vì thế chỉ cần hoàn thành chặng 25 theo đúng quy định, Marchuk Dzianis sẽ đoạt áo xanh chung cuộc. Không những thế tay đua này còn đặt mục tiêu tìm kiếm chiến thắng chặng lần thứ 7 ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM.

Chân leo đèo thượng hạng Mugisha Moise giữ áo chấm đỏ

Danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi đã xác định được chủ nhân sau chặng vượt đèo Khánh Lê, Giang Ly từ Nha Trang lên Đà Lạt, thuộc về tay đua người Rwanda Mugisha Moise (CLB TP.HCM Vinama). Tay đua này cũng cần hoàn tất chặng 25 theo quy định để chính thức khoác lên mình chiếc áo chấm đỏ - vua leo núi chung cuộc.

Ở danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) hơn đối thủ xếp nhì là Trần Công Mẫn đến 14 phút 47 giây. Vì thế tài năng 20 tuổi này được dự báo không khó để bảo vệ thành công danh hiệu áo trắng chung cuộc.

Trần Trọng Phúc vững chắc danh hiệu áo trắng

Ở cuộc cạnh tranh danh hiệu đồng đội, CLB TP.HCM Vinama dẫn đầu với cách biệt 3 phút 30 giây so với đội Công an TP.HCM. Cách biệt này rất khó san lấp dù ở các chặng gần đây, các tay đua đội Công an TP.HCM nỗ lực tấn công liên tục để thu ngắn khoảng cách. Nếu không có bất ngờ, thầy trò HLV Đỗ Thành Đạt sẽ nâng cao cúp vô địch đồng đội ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm nay.

TP.HCM Vinama tiến gần đến chức vô địch đồng đội ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Ở chặng 25 cũng là chặng cuối, các tay đua xuất phát ở Quảng trường Tô Quyền (Tây Ninh), sau đó đi qua xã Bình Mỹ, phường Thủ Dầu Một và về đích ở đường Lê Duẩn (trước Hội trường Thống Nhất, TP.HCM), cự ly thi đấu 133 km. Đoàn đua Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM xuất phát lúc 8 giờ và dự kiến về đích lúc 11 giờ 30.

