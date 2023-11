Xe đầu kéo bỏ chạy sau vụ tai nạn liên hoàn làm 1 thanh niên tử vong

Sáng 27.11, Công an TP.Dĩ An, Bình Dương vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ 1 người tử vong sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn làm 1 nam thanh niên tử vong TRẦN DUY KHÁNH

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ khuya 26.11, nam thanh niên chạy xe máy biển số 36B5-838.31 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hướng từ TP.Thủ Dầu Một đi quốc lộ 1K. Khi xe máy đi qua địa bàn P.Tân Đông Hiệp thì xảy ra va chạm với xe tải biển số 54X-9158 đang đậu bên đường.

Cú va chạm làm nam thanh niên ngã ra đường, bị xe đầu kéo (chưa rõ biển số) từ phía sau chạy tới tiếp tục va chạm. Hậu quả của vụ tai nạn liên hoàn làm nam thanh niên tử vong tại chỗ. Chiếc xe đầu kéo sau đó rời khỏi hiện trường.

Làm việc với lực lượng chức năng, nam tài xế xe tải khai vừa dừng đỗ vào lề phải khoảng 30 phút để chờ vá vỏ bánh xe. Khi sắp vá xong thì người này nghe tiếng động mạnh, chạy ra phát hiện nạn nhân tử vong.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm úp, cách lề đường khoảng 3,5 m, chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân.

Đến 6 giờ ngày 27.11, Công an TP.Dĩ An xác định danh tính nạn nhân là anh Phạm Văn T. (24 tuổi, quê Thanh Hóa), ở trọ cùng bạn gái trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hành nghề tự do.

Công an TP.Dĩ An đang truy xét xe đầu kéo để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn làm 1 nam thanh niên tử vong.