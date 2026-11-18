Mặc dù chưa có giá bán chính thức nhưng mẫu xe này sẽ cạnh tranh với BYD Atto 2, VinFast VF 6 hay Jaecoo J5 EV... sau khi trình làng. MG Urban có thể sẽ là mẫu xe thay thế cho MG4 từng được giới thiệu vào tháng 6.2024 nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn tại Việt Nam