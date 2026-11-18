Xe điện MG Urban sắp gia nhập thị trường Việt Nam
MG Urban vừa xuất hiện tại Việt Nam với thiết kế trẻ trung, không gian rộng rãi và phạm vi di chuyển tối đa 530 km mỗi lần sạc. Mẫu xe điện này dự kiến mở bán trước từ ngày 20.11, nhưng giá bán vẫn chưa được công bố.
Vừa qua, MG Việt Nam đã trưng bày mẫu ô tô điện
MG Urban tại TP.HCM trước khi mở bán vào ngày 20.11 sắp tới. Mẫu xe này có hai phiên bản Go (tiêu chuẩn) và Style (cao cấp), đi kèm với 6 màu sắc tùy chọn, hướng đến nhóm khách hàng đô thị
Nhìn từ phía trước, Urban có ngôn ngữ thiết kế khá giống với mẫu
MG Cyberster từng xuất hiện tại Triển lãm Việt Nam Motor Show 2024. Cụm đèn pha LED Projector kết hợp với dải đèn LED định vị sắc xảo. Cản trước tạo điểm nhấn bằng hốc gió lớn dạng tổ ong, kết hợp các đường nét góc cạnh
"Dàn chân" của Urban là bộ mâm kích thước 17 inch đa chấu đi cùng lốp kích cỡ 205/50. Bộ mâm này có thiết kế đan xen các chi tiết màu đen và bạc, là một trong những điểm nhấn ấn tượng khi nhìn ở ngoại hình tổng thể
Nhìn từ bên hông, MG Urban sở hữu kiểu dáng hatchback 5 cửa với phần mái vuốt nhẹ về sau. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.395 x 1.842 x 1.549 (mm), chiều dài cơ sở 2.750 mm. Các thông số này cho thấy MG Urban có kích thước ngang ngửa các mẫu xe đô thị hạng B+
Phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu LED nối liền bằng dải sáng chạy ngang cửa cốp. Logo MG đặt ở trung tâm, bên dưới là tên xe Urban EV. Cản sau sử dụng mảng ốp tối màu tạo sự tương phản với thân xe tím pastel. Theo công bố của nhà sản xuất, xe đạt hệ số cản gió Cd 0,263, góp phần tối ưu tính khí động học
Vào bên trong khoang nội thất, mẫu ô tô điện của MG có thiết kế táp-lô theo hướng tối giản, nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch và màn hình thông tin sau vô-lăng 7 inch. Xe hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây; đồng thời vẫn duy trì các nút điều khiển vật lý bên dưới màn hình trung tâm
Hàng ghế sau thiết kế ba vị trí ngồi, sử dụng chất liệu bọc nỉ hai tông màu. Theo đại diện MG Việt Nam, khoảng để chân hàng ghế sau của Urban đạt 984 mm, lớn hàng đầu phân khúc. Hơn nữa, xe trang bị thêm cửa gió hàng ghế sau, góp phần cải thiện sự thoải mái cho người ngồi
Hàng ghế trước MG Urban có thiết kế ôm thân người, tựa đầu liền thân ghế. Trên phiên bản cao cấp, ghế lái được trang bị chức năng chỉnh điện 6 hướng. Xe còn có sưởi vô-lăng, sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh 6 loa
Hai phiên bản MG Urban đều trang bị một mô-tơ điện, cho công suất 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Khác biệt nằm phạm vi hoạt động khi bản Go dùng bộ pin 42,8 kWh, giúp di chuyển khoảng 435 km; bản Style có thể di chuyển quãng đường tới 530 km nhờ bộ pin dung lượng 53,9 kWh. Ngoài ra, xe trang bị hàng loạt các hệ thống an toàn cùng 15 tính năng trong gói ADAS
Mặc dù chưa có giá bán chính thức nhưng mẫu xe này sẽ cạnh tranh với BYD Atto 2, VinFast VF 6 hay Jaecoo J5 EV... sau khi trình làng. MG Urban có thể sẽ là mẫu xe thay thế cho MG4 từng được giới thiệu vào tháng 6.2024 nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn tại Việt Nam
Bạn muốn chia sẻ gì?
Gửi câu hỏi, ý kiến, tình huống giao thông tại đây
Gửi chia sẻ
Bạn muốn chia sẻ gì?
Gửi câu hỏi, ý kiến, tình huống giao thông tại đây
Bình luận (0)