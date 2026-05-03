Xe đổ dồn về TP.HCM cuối kỳ nghỉ lễ: CSGT liên tục đóng, mở lối vào cao tốc

Chiều 3.5, lượng xe từ các tỉnh miền Trung quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ tăng mạnh, khiến mật độ phương tiện trên các tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây tăng cao, nhiều thời điểm rơi vào tình trạng quá tải.

Cùng với đó, dòng xe từ các điểm du lịch như Mũi Né, Nha Trang cũng dồn về cùng lúc, khiến áp lực giao thông trên 2 tuyến cao tốc này càng gia tăng.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức điều tiết, phân luồng từ xa.

CSGT chốt chặn tại nút giao Hàm Kiệm vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ẢNH: QUẾ HÀ

Biện pháp chính là tạm đóng các lối vào cao tốc tại một số nút giao theo từng thời điểm để giảm lưu lượng lưu thông trên tuyến cao tốc.

Khi lối vào cao tốc hướng bắc - nam bị tạm đóng, các phương tiện ô tô được hướng dẫn di chuyển theo quốc lộ 1. Khi lưu lượng trên cao tốc giảm đi, lực lượng chức năng sẽ mở lại để xe tiếp tục lưu thông vào.

Lối vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ẢNH: C.T.V

Ghi nhận tại nút giao Ba Bàu, từ khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã túc trực và tạm đóng lối vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Tương tự, tại nút giao quốc lộ 55, phương tiện cũng được điều tiết ra quốc lộ 1 trong thời gian cao điểm. Nhiều xe ô tô chạy vào nút giao đã phải quay đầu trở lại.

Trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, từ trưa cùng ngày, lối vào hướng bắc - nam tại nút giao quốc lộ 28 cũng được tạm đóng để giảm tải cho tuyến chính.

Tại nút giao Hàm Tân vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều xe nằm chờ mở nút giao để vào cao tốc trong chiều nay 3.5 ẢNH: QUẾ HÀ

Đại diện Đội 6 cho biết biện pháp này cũng đã được triển khai từ chiều 2.5 khi lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng cao dần, đồng thời trên tuyến xảy ra một số vụ va chạm gây ùn ứ cục bộ.

Theo ghi nhận, nhiều tài xế chấp nhận dừng xe tại các nút giao để chờ mở lại lối vào cao tốc, chứ không lựa chọn chạy theo tuyến quốc lộ 1, mục đích là muốn rút ngắn thời gian trở về TP.HCM để kịp trở lại công việc hằng ngày sau kỳ nghỉ.