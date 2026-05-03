Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Xe đổ dồn về TP.HCM cuối kỳ nghỉ lễ: CSGT liên tục đóng, mở lối vào cao tốc

Quế Hà
Quế Hà
03/05/2026 17:58 GMT+7

Lưu lượng phương tiện trên cao tốc tăng cao đột ngột vào chiều 3.5, lực lượng CSGT phải linh hoạt đóng, mở liên tục các lối vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây để điều tiết.

Chiều 3.5, lượng xe từ các tỉnh miền Trung quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ tăng mạnh, khiến mật độ phương tiện trên các tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây tăng cao, nhiều thời điểm rơi vào tình trạng quá tải.

Cùng với đó, dòng xe từ các điểm du lịch như Mũi Né, Nha Trang cũng dồn về cùng lúc, khiến áp lực giao thông trên 2 tuyến cao tốc này càng gia tăng.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức điều tiết, phân luồng từ xa.

Cảnh sát Giao thông liên tục đóng tạ lối vào cao tốc do lượng xe quá đông - Ảnh 1.

CSGT chốt chặn tại nút giao Hàm Kiệm vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

ẢNH: QUẾ HÀ

Biện pháp chính là tạm đóng các lối vào cao tốc tại một số nút giao theo từng thời điểm để giảm lưu lượng lưu thông trên tuyến cao tốc.

Khi lối vào cao tốc hướng bắc - nam bị tạm đóng, các phương tiện ô tô được hướng dẫn di chuyển theo quốc lộ 1. Khi lưu lượng trên cao tốc giảm đi, lực lượng chức năng sẽ mở lại để xe tiếp tục lưu thông vào.

Hàng trăm xe bị phạt nguội trên cao tốc dịp nghỉ lễ: Lỗi nào nhiều nhất?

Cảnh sát Giao thông liên tục đóng tạ lối vào cao tốc do lượng xe quá đông - Ảnh 2.

Lối vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

ẢNH: C.T.V

Ghi nhận tại nút giao Ba Bàu, từ khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã túc trực và tạm đóng lối vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Tương tự, tại nút giao quốc lộ 55, phương tiện cũng được điều tiết ra quốc lộ 1 trong thời gian cao điểm. Nhiều xe ô tô chạy vào nút giao đã phải quay đầu trở lại.

Trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, từ trưa cùng ngày, lối vào hướng bắc - nam tại nút giao quốc lộ 28 cũng được tạm đóng để giảm tải cho tuyến chính.

Cảnh sát Giao thông liên tục đóng tạ lối vào cao tốc do lượng xe quá đông - Ảnh 3.

Tại nút giao Hàm Tân vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều xe nằm chờ mở nút giao để vào cao tốc trong chiều nay 3.5

ẢNH: QUẾ HÀ

Đại diện Đội 6 cho biết biện pháp này cũng đã được triển khai từ chiều 2.5 khi lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng cao dần, đồng thời trên tuyến xảy ra một số vụ va chạm gây ùn ứ cục bộ.

Theo ghi nhận, nhiều tài xế chấp nhận dừng xe tại các nút giao để chờ mở lại lối vào cao tốc, chứ không lựa chọn chạy theo tuyến quốc lộ 1, mục đích là muốn rút ngắn thời gian trở về TP.HCM để kịp trở lại công việc hằng ngày sau kỳ nghỉ.

Tin liên quan

Cao tốc kẹt xe do lỗi thu phí ETC, Lâm Đồng kiến nghị khắc phục ngay

Cao tốc kẹt xe do lỗi thu phí ETC, Lâm Đồng kiến nghị khắc phục ngay

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải vừa ký công văn gửi Bộ Xây dựng đề nghị giải quyết tình trạng ùn tắc tại các trạm thu phí không dừng trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua tỉnh Lâm Đồng.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc Quốc lộ 1 Hàm Tân Cục Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng KẸT XE CAO TỐC đóng cao tốc Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết giao thông lễ 30.4 Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận