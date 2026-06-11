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Xe Video

Xe gầm thấp nào bán chạy nhất tháng 5.2026?

Chí Tâm
Chí Tâm
11/06/2026 16:47 GMT+7

Dù xu hướng người dùng ngày càng chuộng xe gầm cao, các mẫu sedan hạng B vẫn duy trì sức hút tại Việt Nam. Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu doanh số xe gầm thấp trong tháng 5 vừa qua.

Xe sedan gầm thấp nào bán chạy nhất tháng 5?

Dù xu hướng người dùng ngày càng chuộng xe đa dụng nhưng nhóm sedan gầm thấp vẫn duy trì sức hút nhất định tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, các mẫu xe gầm thấp hạng B tiếp tục chiếm ưu thế trong danh sách xe bán chạy nhất tháng 5 vừa qua.

Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu với doanh số 626 xe bán ra trong tháng 5. Kết quả này giúp mẫu sedan hạng B của Toyota đạt tổng doanh số 4.113 xe sau 5 tháng đầu năm 2026. Xếp ở vị trí thứ hai, Honda City ghi nhận 445 xe bàn giao tới tay khách hàng trong tháng vừa qua. Lũy kế từ đầu năm đến nay, doanh số của mẫu sedan "nhà" Honda đạt 2.610 chiếc.

Xe gầm thấp nào bán chạy nhất tháng 5.2026?- Ảnh 1.

Doanh số Mazda2 trong tháng 5 ghi nhận 434 xe bán ra

ẢNH: CHÍ TÂM

Mazda2 bất ngờ đứng thứ ba với doanh số 434 xe trong tháng 5, không quá chênh lệch so với Honda City. Kế đến, mẫu xe "đàn anh" Mazda3 có lượng xe bán ra trong tháng 5 đạt 233 chiếc, nâng luỹ kế từ đầu năm đến nay đạt 1.376 chiếc.

Khép lại danh sách là Mitsubishi Attrage với 107 xe bán ra trong tháng 5. Tổng lượng xe bàn giao tới tay khách hàng của mẫu xe này sau 5 tháng đạt 613 chiếc.

Có thể thấy, phần lớn sedan gầm thấp bán chạy nhất tại Việt Nam hiện nay đều thuộc phân khúc hạng B. Trong khi đó, các mẫu sedan hạng C và hạng D ngày càng ít xuất hiện trong nhóm xe bán chạy.

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