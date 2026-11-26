12 giờ trưa, ở Bến xe Miền Tây (TP.HCM), xe nối đuôi nhau ra vào bến. Chuyến này, chúng tôi đặt vé xe giường nằm thuần điện của Công ty cổ phần xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines) tuyến TP.HCM đi TP.Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên thị trường vận tải hành khách liên tỉnh có sự xuất hiện của xe giường nằm thuần điện. Dòng xe do KIM LONG MOTOR - doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình ứng dụng công nghệ xe điện vào vận tải hành khách đường dài.

Ngày 21.11, nhà xe Phương Trang ra mắt 100 xe giường nằm thuần điện đầu tiên ở Việt Nam chạy liên tỉnh: TP.HCM - Cần Thơ, TP.HCM - Đà Lạt và TP.HCM - Trà Ôn (Vĩnh Long) ẢNH: N.N

Xe giường nằm thuần điện lăn bánh êm ru

Bước vào khoang hành khách, xe bố trí 3 dãy giường tầng quen thuộc nhưng không gian thoáng đãng, rất sạch. Thành giường được thiết kế cao nên khi nằm vào, khách đỡ cảm giác chông chênh.

Khẽ kéo rèm cửa, chúng tôi chờ đợi khoảnh khắc xe đề máy. Không có tiếng động cơ nổ giòn, cũng chẳng có độ mạnh rung truyền qua sàn xe. Nhìn qua ô kính thấy hàng rào bến xe lùi dần về phía sau, chúng tôi mới giật mình nhận ra xe đã lăn bánh rời bến từ lúc nào. Ra tới cao tốc TP.HCM - Trung Lương, xe lướt càng êm, không bị dằn xóc...

Xe đi êm đến mức nhìn qua cửa kính mới biết xe đã lăn bánh ẢNH: NI NA

Chừng 15 phút sau khi xe nhập làn cao tốc, thấy anh Nhật Tân (18 tuổi, ở TP.HCM) nằm giường bên cạnh vẫn thoải mái lướt điện thoại. Vốn là người say xe nặng, anh kể mỗi lần phải đi xe khách là một lần "đánh vật". Chuyến này, đặt vé giá 200.000 đồng ngang bằng xe chạy dầu thông thường, anh Tân chỉ chọn khung giờ hợp lịch trình chứ không hề hay biết đây là xe giường nằm thuần điện.

"Hôm nay bước lên thấy khoang xe thoáng, xe lướt đi êm ru không rung lắc nên mình tỉnh táo hẳn", anh Tân chia sẻ.

Bên trong khoang giường xe thuần điện được thiết kế rộng rãi, vách ngăn cao ẢNH: NI NA

Trong thời gian xe dừng bánh ở trạm dừng chân để hành khách nghỉ ngơi, ăn uống, đi vệ sinh, hệ thống điều hòa bên trong vẫn duy trì hơi lạnh đều đặn.

Sơ đồ bố trí giường nằm bên trong xe ẢNH: NI NA

Tài xế xe khách thuần điện: Mọi thông số đều hiển thị rõ trên màn hình

Hỏi chuyện lái xe khách điện, tài xế Đinh Công Trứ (37 tuổi) cười bảo: "Xưa chạy xe dầu thì chân côn, chân ga rồi tay sang số liên tục. Giờ lái xe điện, mọi thông số từ tốc độ, lượng pin đến cảnh báo kỹ thuật đều hiển thị rõ trên màn hình, thao tác gọn gàng nên đỡ mỏi chân tay hơn hẳn".

Bảng điều khiển tích hợp các chức năng hỗ trợ tài xế trong quá trình xe di chuyển ẢNH: NI NA

Vừa chỉ tay lên bảng điều khiển trung tâm, người tài xế dày dạn kinh nghiệm cho biết thêm về các tính năng hỗ trợ an toàn: "Lúc lùi xe, nếu phía sau có vật cản là hệ thống tự động phát tín hiệu cảnh báo và hỗ trợ phanh. Xe có chế độ giữ phanh tự động, không bao giờ lo xe bị trôi ngược".

Các chế độ tiến, lùi của xe khách thuần điện được tích hợp trên cụm điều khiển điện tử thay cho cần số truyền thống ẢNH: NI NA

Nút 'call' ngay bên giường xe khách thuần điện

Xe khách rời trạm dừng chân, tiếp tục lăn bánh trên chặng đường còn lại về TP.Cần Thơ. Khoang hành khách giữ được sự tĩnh lặng hiếm thấy. Ở dãy giường gần đó, ông Lại Văn Tư (77 tuổi, ở TP.Cần Thơ) đang thảnh thơi nghỉ ngơi để trở về nhà sau chuyến lên TP.HCM thăm người thân.

Ông Tư lần đầu trải nghiệm dòng xe khách thuần điện. Nhờ khoang giường thiết kế thoáng rộng, người cao 1,7 m như ông có thể duỗi thẳng chân dễ dàng, xung quanh tích hợp sẵn rèm che riêng, đèn đọc sách và cổng sạc điện thoại...

Ông Tư ngả lưng thoải mái trên xe giường nằm thuần điện ẢNH: NI NA

Song, điều khiến vị khách 77 tuổi tâm đắc nằm ở chi tiết nhỏ bên thành giường. "Tôi ưng nhất là cái nút gọi nhân viên gắn ngay bên thành giường. Trước đây tôi đi chưa từng thấy có nút bấm tiện vầy", ông Tư nói.

Nhờ nút bấm này, hành khách cần gì chỉ việc chạm nhẹ thì nhân viên phục vụ sẽ nhận biết ngay để đến, khách không phải rướn người gọi lớn hay bước xuống lối đi tìm người phục vụ.

Nút "call" được thiết kế ngay bên thành giường của hành khách ẢNH: NI NA

Dấu mốc quan trọng trong hành trình đổi mới và phát triển của FUTA Bus Lines

Ngày 21.11 vừa qua, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang ra mắt 100 xe giường nằm thuần điện chạy liên tỉnh, khai thác 3 tuyến: TP.HCM - Cần Thơ, TP.HCM - Đà Lạt và TP.HCM - Trà Ôn (Vĩnh Long). Đây là dòng xe giường nằm thuần điện thương hiệu KIMLONG99-EV, phiên bản 34 giường nằm, do KIM LONG MOTOR nghiên cứu và sản xuất đầu tiên tại Việt Nam, phục vụ vận tải hành khách liên tỉnh.

Xe sử dụng pin BYD dung lượng 357 kWh, có thể di chuyển hơn 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Hệ truyền động thuần điện giúp xe không phát thải trực tiếp từ ống xả, giảm tiếng ồn động cơ và duy trì điều hòa ngay cả khi dừng nghỉ...

FUTA Bus Lines ra mắt xe giường nằm thuần điện tại Bến xe Miền Tây sáng 21.11 ẢNH: N.N

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá việc Phương Trang phối hợp KIM LONG MOTOR đưa xe giường nằm thuần điện KIMLONG99-EV vào khai thác là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình đổi mới phương tiện và chuyển đổi xanh của ngành vận tải hành khách.

"Vận tải hành khách liên tỉnh có những yêu cầu riêng về cự ly di chuyển, thời gian khai thác, khả năng vận hành liên tục và hạ tầng trạm sạc. Vì vậy, việc đưa xe giường nằm thuần điện vào vận hành thực tế sẽ tạo thêm cơ sở để đánh giá, hoàn thiện mô hình khai thác, từng bước thúc đẩy ứng dụng phương tiện xanh trong lĩnh vực vận tải liên tỉnh.

Ông Phan Văn Hải, Tổng giám đốc Phương Trang - FUTA Bus Lines chia sẻ, việc đưa 100 xe khách giường nằm thuần điện KIMLONG99-EV vào khai thác là dấu mốc quan trọng trong hành trình đổi mới và phát triển của FUTA Bus Lines.

"Chúng tôi khẳng định việc chuyển đổi xanh không chỉ là đầu tư phương tiện hiện đại mà còn là quá trình thay đổi toàn diện về công nghệ, hạ tầng và phương thức vận hành. Với phương châm 'chất lượng là danh dự', Công ty Phương Trang sẽ tiếp tục đầu tư, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải Việt Nam", đại diện lãnh đạo FUTA Bus Lines nhận định.