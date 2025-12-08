Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe ô tô lao lên vỉa hè làm 3 người bị thương

Bá Cường
Bá Cường
08/12/2025 10:27 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị đã điều tra làm rõ vụ việc 1 xe ô tô lao lên vỉa hè làm 3 người bị thương tại P.Nam Đông Hà.

Ngày 8.12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với Công an P.Nam Đông Hà điều tra vụ việc 3 người bị thương do xe ô tô đâm.

Xe ô tô lao lên vỉa hè làm 3 người bị thương- Ảnh 1.

Xe ô tô lật nghiêng sau khi lao lên vỉa hè đâm vào một nhóm người trước quán nhậu

ẢNH: B.H

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 43 phút ngày 7.12, xe ô tô BS 74A-350.XX do V.N.H (25 tuổi, trú khu phố 2, P.Nam Đông Hà) điều khiển lưu thông trên đường Lê Hồng Phong (khu phố 3, P.Nam Đông Hà) thì bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm vào nhóm người đang đứng trước một quán nhậu.

Vụ va chạm làm 3 người bị thương, xe ô tô bị lật nghiêng. Tài xế mở cửa thoát ra ngoài sau đó xảy ra xô xát với một số người có mặt tại hiện trường.

Xe ô tô lao lên vỉa hè làm 3 người bị thương- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường sau vụ việc

ẢNH: B.H

Theo thông tin ban đầu, ngay tại vị trí xe ô tô lao vào trước đó đã có mâu thuẫn, cãi vã của một số người.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

