Sau khi hé lộ thông tin nhận đặt hàng, mới đây mẫu SUV được cho là xịn nhất của Volkswagen, mang tên Volkswagen ID. Era 9X bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên khách hàng trong nước có cơ hội tiếp cận trực tiếp mẫu SUV điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) cao cấp của thương hiệu Đức, trước khi xe chính thức ra mắt.

Theo đó, hãng xe Đức tạo điều kiện cho khách hàng Việt Nam có dịp "xem trước" ID. Era 9X thông qua việc trưng bày mẫu xe này tại hai trung tâm thương mại gồm Tràng Tiền Plaza (Hà Nội) và SC VivoCity (TP.HCM). Tuy nhiên, hãng chưa công bố thời điểm mở bán chính thức, giá bán cũng như cấu hình cụ thể dành cho thị trường Việt Nam.

Volkswagen ID. Era 9X bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam Ảnh: VW

Volkswagen ID. Era 9X thu hút sự chú ý với kiểu dáng SUV cỡ lớn, chiều dài tổng thể hơn 5,2 m. Ngoại hình kết hợp các đường nét vuông vức với những chi tiết bo mềm, tạo diện mạo bề thế theo phong cách SUV cao cấp thế hệ mới. Kích thước này đưa ID. Era 9X vào nhóm SUV có kích thước thân xe lớn, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một mẫu xe rộng rãi để phục vụ cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi dài.

Đáng chú ý, Volkswagen định vị mẫu xe này như một không gian trải nghiệm cao cấp dành cho gia đình 6 thành viên. Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách Executive Lounge, bố trí 6 chỗ ngồi. Hình ảnh xe trưng bày cho thấy các hàng ghế có thiết kế lớn, tựa đầu và bệ tì tay riêng, hướng đến sự thoải mái cho hành khách. Hàng ghế sau có khả năng ngả sâu, tạo tư thế thư giãn cho người ngồi. Đây là cách bố trí thường thấy trên những mẫu SUV cao cấp tập trung vào trải nghiệm hành khách thay vì chỉ tối ưu số lượng chỗ ngồi.

Volkswagen ID. Era 9X vừa được trưng bày tại Hà Nội và TP.HCM Ảnh: VW

Ngoài ra, ID. Era 9X cũng sở hữu hệ thống tiện nghi thông minh và nhiều công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, Volkswagen Việt Nam chưa công bố danh sách trang bị chi tiết, thông số màn hình, hệ thống âm thanh hay các tính năng hỗ trợ lái trên phiên bản dành cho khách hàng trong nước.

Điểm đáng chú ý nhất trên Volkswagen ID. Era 9X nằm ở hệ truyền động EREV (Extended Range Electric Vehicle), còn gọi là xe điện mở rộng phạm vi hoạt động. Theo Volkswagen, đây là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu ứng dụng công nghệ này tại thị trường Việt Nam.

Theo thông số Volkswagen công bố, ID. Era 9X có phạm vi hoạt động tối đa lên đến 1.651 km theo chu trình thử nghiệm CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle). Đây là con số đáng chú ý nếu đặt cạnh nhiều mẫu ô tô điện thuần túy hiện nay.

Volkswagen ID. Era 9X sở hữu cấu hình nội thất 6 chỗ, nhiều trang bị cao cấp và phạm vi hoạt động công bố lên đến 1.651 km Ảnh: VW

Việc Volkswagen đưa ID. Era 9X trưng bày tại hai thành phố lớn cho thấy hãng đang từng bước giới thiệu mẫu SUV này đến người tiêu dùng Việt Nam trước thời điểm ra mắt chính thức. Đáng chú ý, khách hàng đặt hàng xe được tặng bộ sạc cầm tay. Đây là thiết bị sạc di động giúp bổ sung năng lượng cho pin từ nguồn điện phù hợp, tạo thêm lựa chọn sạc trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, giá bán, thời điểm giao xe, thông số kỹ thuật chi tiết và danh mục trang bị dành riêng cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố.