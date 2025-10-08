Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe tải, container đậu tràn lan bất chấp biển cấm

Trương Thuận
Trương Thuận
08/10/2025 08:24 GMT+7

Mỗi lần đi qua đường Bến Nghé và đường Liên Cảng A5, P.Tân Thuận (trước đây thuộc P.Tân Thuận Đông, Q.7), TP.HCM, chúng tôi nhận thấy dù cơ quan chức năng đã đặt biển cấm đậu xe ở nhiều nơi, nhưng xe tải, container vẫn dừng đậu tràn lan trên 2 tuyến đường này, khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Những xe nói trên đậu lấn chiếm hàng dài bên phải làn đường của xe thô sơ, xe máy, khiến người điều khiển xe máy phải lấn sang ở giữa làn dành cho xe ô tô mới lưu thông qua được, đối mặt không ít rủi ro. Chưa kể, không ít vụ việc xe ra vào và cho xe lùi đột ngột, thậm chí mở cửa xe bất cẩn cũng khiến người đi đường gặp họa. Đáng nói, có nhiều xe container tháo phần rờ moóc và mặc nhiên để dưới lòng đường. Xe đậu nối đuôi nhau, có xe đậu hướng ngược chiều, bất chấp quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Xe tải , container đậu tràn lan tại Tân Thuận gây nguy hiểm cho giao thông - Ảnh 1.

Container, xe tải đậu tràn lan tại giao lộ giữa đường Bến Nghé và đường Liên Cảng A5, P.Tân Thuận, gây nguy hiểm cho xe cộ lưu thông

Ảnh: TRƯƠNG THUẬN

Xe tải , container đậu tràn lan tại Tân Thuận gây nguy hiểm cho giao thông - Ảnh 2.

Container, xe tải đậu hàng dài trên đường Liên Cảng A5, P.Tân Thuận

Ảnh: TRƯƠNG THUẬN

Xe tải , container đậu tràn lan tại Tân Thuận gây nguy hiểm cho giao thông - Ảnh 3.

Container, xe tải đậu trên đường Bến Nghé, P.Tân Thuận

Ảnh: TRƯƠNG THUẬN

Ngoài ra, tại khu vực giao lộ giữa đường Bến Nghé và đường Liên Cảng A5, có tiệm sửa chữa xe container, xe tải nên nhiều tài xế bất chấp biển cấm đậu lấn chiếm làn đường dành cho xe máy. Nhiều xe đậu tràn lan trên vỉa hè, thậm chí còn đậu hàng 2 dọc trên đường và khúc cua như trong bãi xe, che khuất tầm nhìn, khiến người chạy xe máy gặp khó khăn khi qua đây, buộc phải lấn ra phần đường dành cho ô tô, rất nguy hiểm. Người dân khu vực này phản ánh trên thực tế đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến hành vi dừng đậu tại đây.

Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về việc dừng đỗ xe ở khu vực nói trên để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

