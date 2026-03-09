Xe tải lật ngang trên quốc lộ 1 sau cú đánh lái tránh xe đạp điện

Ngày 9.3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, khi chiếc xe tải chở hàng chục bao thức ăn cho cá đã bị lật ngang sau nỗ lực tránh một xe đạp điện bất ngờ băng qua đường.

Xe tải lật chắn ngang 2 bên đường của quốc lộ 1 qua tỉnh Đồng Tháp ẢNH: ANH THƯ

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 9.3, xe tải mang biển kiểm soát thành phố Cần Thơ chở theo hàng chục bao thức ăn cho cá lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ TP.HCM về miền Tây.

Khi đến đoạn điểm mở dải phân cách thuộc địa bàn xã Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp), một người phụ nữ điều khiển xe đạp điện bất ngờ băng ngang qua đường. Tình huống quá đột ngột khiến tài xế phải đánh lái gấp để né tránh, khiến chiếc xe tải chao đảo rồi lật nhào, nằm chắn ngang cả 2 hướng lưu thông của quốc lộ 1, hàng chục bao thức ăn gia súc trên thùng xe đổ tràn lan khắp mặt đường. Vụ tai nạn cũng khiến một biển báo giao thông bị tông đổ. May thay không có thương tích về người, tuy nhiên phương tiện và tài sản bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1 ẢNH: ANH THƯ

Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn. Hàng loạt phương tiện di chuyển theo cả hai hướng TP.HCM - miền Tây và ngược lại bị ùn ứ, nối đuôi nhau kéo dài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương tỉnh Đồng Tháp đã có mặt để điều tiết giao thông và tiến hành công tác cứu hộ, giải phóng hiện trường.