Thời sự

Đồng Tháp: 'Nhồi nhét' thêm 13 người, xe khách Bến Tre bị phạt gần 100 triệu đồng

Bắc Bình
Bắc Bình
21/02/2026 11:37 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Tháp xử phạt hành chính đối với tài xế và chủ xe khách ở Bến Tre cũ số tiền hơn 98 triệu đồng do chở quá quy định 13 hành khách.

Ngày 21.2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế và chủ xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Bến Tre cũ với tổng số tiền hơn 98 triệu đồng do vi phạm nghiêm trọng quy định vận tải.

Đồng Tháp phạt xe khách Bến Tre gần 100 triệu Đồng vì Nhồi nhét 13 hành khách - Ảnh 1.

Xe vi phạm tại hiện trường khi bị kiểm tra

ẢNH: CSGT CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Cụ thể, sau khi tiếp nhận tin báo từ Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an về việc một chiếc xe khách biển số 71 (Bến Tre cũ) có dấu hiệu "nhồi nhét" khách đang lưu thông trên địa bàn, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập tức triển khai lực lượng phối hợp xử lý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát hành trình và camera phạt nguội trên các quốc lộ trọng điểm để truy vết phương tiện. Đến 8 giờ 44 cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 2 đã phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra tại quốc lộ 80, đoạn qua xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện xe khách do tài xế N.T.P (46 tuổi) điều khiển đang chở theo 55 người, trong khi quy định của phương tiện này chỉ được phép chở tối đa 42 người. Đáng chú ý, tài xế P. còn vi phạm lỗi không chạy đúng hành trình vận tải đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Với những lỗi vi phạm nêu trên, tài xế N.T.P bị xử phạt hành chính hơn 20 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Đồng Tháp phạt xe khách Bến Tre gần 100 triệu Đồng vì Nhồi nhét 13 hành khách - Ảnh 2.

Tài xế ký nhận quyết định xử phạt của CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp

ẢNH: CSGT CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngoài ra, chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải thủy bộ thành phố Bến Tre (tỉnh Vĩnh Long) cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Đơn vị này bị lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển vi phạm quy định pháp luật. Tổng mức hình phạt dành cho chủ xe là trên 78 triệu đồng.

