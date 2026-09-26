Xe tăng PT-76: Sát cánh cùng Trường Sa từ năm 1980

Trầy trật đưa xe tăng ra đảo

Từ năm 1961 đến 1975, Liên Xô (cũ) viện trợ cho Việt Nam khoảng 200 chiếc xe tăng bơi nước PT-76 (trong đó có 10 tăng bơi nước cải tiến PT-76B).

Giai đoạn 1979 - 1990, số xe tăng bơi nước PT-76 được Liên Xô chuyển sang Việt Nam là 140 chiếc (1979: 91 chiếc, 1980: 5 chiếc, 1981 - 1985: 44 chiếc). Ngoài ra, còn có thêm 95 chiếc xe tăng bơi nước PT-76B được viện trợ năm 1979.

Giai đoạn 1975 - 1978, Bộ Quốc phòng thành lập Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126 (từ năm 2002 đổi phiên hiệu thành 101 và hiện nay là Lữ đoàn 101 thuộc Vùng 4 Hải quân) và Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 (nay thuộc Vùng 1 Hải quân).

Đại tá Nguyễn Đức Dinh (Phó chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp) động viên kíp xe tăng PT-76 của Vùng 4 Hải quân thực hành bắn kiểm tra tại đảo Sinh Tồn, Trường Sa, năm 2017 ẢNH: BCTTG

Xe tăng bơi PT-76 đột phá, dẫn hải quân đánh bộ tiến công mục tiêu, trong diễn tập binh chủng hợp thành ẢNH: QCHQ

Biên chế của 2 Lữ đoàn Hải quân đánh bộ này, ngoài các thành phần chính như bộ binh, pháo mặt đất, pháo phòng không, thông tin, trinh sát… còn có 1 tiểu đoàn xe thiết giáp chở quân BTR-60PB và 1 tiểu đoàn xe tăng bơi nước PT-76B.

Đặc biệt, từ năm 1980 đến 1987, Quân chủng Hải quân đã nhận hơn 60 xe tăng thiết giáp từ Quân khu 1, Quân khu 3, Quân khu 4, Binh chủng Tăng thiết giáp… đưa ra phòng thủ ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Bạch Long Vĩ.

Xe tăng bơi PT-76B của Vùng 1 Hải quân huấn luyện bơi trên biển ẢNH: VŨ HƯỞNG

Sau trận chiến đấu bảo vệ vùng biển Gạc Ma, Cô Linh, Len Đao ở Trường Sa (14.3.1988), một số xe tăng thiết giáp ở các tiểu đoàn tăng thiết giáp độc lập trực thuộc các sư đoàn bộ binh, tiếp tục được đưa ra phòng thủ các đảo Trường Sa.

Đại tá Nguyễn Trung Cang (nguyên Phó lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Lữ đoàn 146 phòng thủ Trường Sa, Vùng 4 Hải quân) cho biết: từ cuối tháng 3.1988, các đảo cấp 1 ở Trường Sa được tăng cường thêm 1 tiểu đoàn pháo phòng không, 1 đại đội bộ binh và 1 đại đội xe tăng. Ban chỉ huy của các đảo này cũng được bổ sung thêm 2 cấp phó phụ trách pháo phòng không và xe tăng.

Đại tướng Lê Đức Anh (áo sẫm, thứ 4 từ phải sang) kiểm tra xe tăng bơi PT-76B số hiệu 031 phòng thủ đảo Phan Vinh, tháng 5.1988 ẢNH: QCHQ

"Các đảo cấp 2 và một số đảo khác thì được tăng cường 1 trung đội 3 chiếc xe tăng bơi nước PT-76. Hồi tháng 4 - 5.1988 vào Vùng 4 Hải quân, đến đâu cũng thấy xe tăng bơi nước lổm nhổm chờ xuống tàu ra đảo. Chúng tôi rất băn khoăn: đảo bé tí, đường đi lối lại chả đủ. Xe tăng thì vừa to vừa nhiều khí tài điện tử, hơi mặn bám mấy hôm là hỏng hết. Thế nhưng cấp trên cương quyết: phải đưa hết ra để có hỏa lực cơ động đánh địch đổ bộ", đại tá Nguyễn Trung Cang kể.

Xe tăng bơi nước PT-76B của Quân chủng Hải quân tại căn cứ quân sự Cam Ranh, năm 2015 ẢNH: QCHQ

Thậm chí, cuối năm 1990, bộ đội Trung đoàn công binh 83 mới đang chuẩn bị thi công mở luồng đảo Đá Lớn, Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương đã điều 2 tàu vận tải quân sự LCU chở 2 xe tăng bơi PT-76B ra neo trực bảo vệ đảo.

Cuối năm sóng to gió lớn, tàu suýt hất các xe tăng xuống biển. Thiếu tá Nguyễn Văn Duyết (Tham mưu trưởng Lữ đoàn 955) chỉ huy biên đội tàu, phải năn nỉ bộ đội công binh thông luồng vào hồ nước trong đảo Đá Lớn, để các tàu chở xe tăng PT-76B vào trú.

Xích sắt xe tăng bơi sau khi được gỡ tháp pháo làm công sự tháp tăng, trên đảo Sinh Tồn, năm 2008 ẢNH: MAI THANH HẢI

Dãi dầu muối biển

Thiếu tướng - Anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh nhớ lại thời điểm 1990 là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 83 Công binh Hải quân (nay là Lữ đoàn 83 thuộc Quân chủng Hải quân): "Sau sự kiện 14.3.1988, chúng ta ào ạt đưa vũ khí lớn ra Trường Sa. Xe pháo, súng đạn ngổn ngang, sắt thép, tôn, tấm lợp hư hỏng bề bộn. Bộ đội tự quây vườn tăng gia, rất nhem nhuốc. Trên đảo, nhìn đâu cũng lộn xộn, rất khó khăn khi xảy ra chiến đấu".

Cán bộ, chiến sĩ ngành kỹ thuật tăng thiết giáp sửa chữa xe tăng bơi phòng thủ đảo Trường Sa ẢNH: BCTTG

Do nắm chắc thực trạng, nên khi họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng đầu năm 1991, Trung đoàn trưởng Hoàng Kiền nói thẳng những bất cập trên đảo và thẳng thắn: "Các xe tăng đưa ra đảo bị nước mặn phá hủy, không hoạt động được. Diện tích đảo rất chật hẹp, xe tăng không cơ động được"; và đề xuất: "Các đảo cấp 1, chỉ để lại mỗi đảo 2 chiếc xe tăng, giấu trong công sự, sẵn sàng cơ động khi chiến sự xảy ra. Còn lại tháo bỏ bánh xích, đưa tháp pháo vào công sự làm ụ pháo"…

Đoàn văn nghệ sĩ, báo chí ra công tác tại đảo Trường Sa, chụp hình lưu niệm bên xe tăng bơi PT-76 được đưa ra phòng thủ đảo, tháng 5.1988 ẢNH: NGUYỄN VIẾT THÁI

Nghe xong, trung tướng - Phó tổng tham mưu trưởng Nguyễn Chơn (sau là thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) hỏi lại: "Đồng chí hiểu thế nào về xe tăng?". Ông Kiền đáp: "Xe tăng là lực lượng đột kích của lục quân, dùng trong tiến công là chủ yếu, có phòng ngự nhưng để sẵn sàng phản kích. Đảo của ta hẹp, xe tăng không có điều kiện cơ động. Nếu bố trí tại chỗ cũng như khẩu pháo thôi".

Xe tăng bơi PT-76B của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 (Vùng 4 Hải quân) diễn tập đổ bộ ẢNH: MAI THANH HẢI

Tuy nhiên, tại cuộc họp này, đại tá Ngô Văn Ny, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Binh chủng Tăng - Thiết giáp (năm 1992, ông Ny được phong hàm thiếu tướng) phản đối: "Xe tăng nặng như vậy, sao đẩy ra khỏi vị trí được? Tháp pháo nặng gần chục tấn, phải có cẩu chuyên dùng mới cẩu lắp được. Đố trung đoàn trưởng 83 làm được đấy?". Ông Kiền tranh luận rất hăng và quyết tâm: "Người Ai Cập cổ đại làm được Kim tự tháp, thì tôi làm được công sự tháp tăng".

Phần thân của xe tăng bơi nước sau khi được gỡ tháp pháo, trên đảo Trường Sa Đông, năm 2008 ẢNH: MAI THANH HẢI

Trung tướng Nguyễn Chơn gật gù: "Tôi sang Liên Xô xem diễn tập ở vùng Viễn Đông, thấy họ cũng làm công sự tháp tăng"; và kết luận: Hải quân thử nghiệm cẩu lắp tháp pháo xe tăng, sau đó thí điểm ở Trường Sa. Nếu thành công sẽ giữ lại 2 xe tăng ở mỗi đảo lớn, còn lại loại khỏi biên chế, chuyển làm công sự tháp tăng.

Chuyển thành công sự tháp tăng

Nhận nhiệm vụ từ Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương, Trung đoàn trưởng Hoàng Kiền tổ chức hội nghị cán bộ bàn việc làm công sự tháp tăng. Sau khi bàn bạc kỹ các phương án, trung đoàn nhất trí dùng biện pháp "pa lăng xích".

Hệ thống "pa lăng xích" cẩu tháp pháo xe tăng làm công sự tháp tăng, trên đảo Trường Sa, năm 1992 ẢNH: HOÀNG KIỀN

"Ban kỹ thuật đảm nhiệm thiết kế sản xuất pa lăng. Trạm sửa chữa tập trung sản xuất khung giá nâng và chọn mua lắp ráp thử tải pa lăng", thiếu tướng Kiền kể và nhớ lại: "Chúng tôi mang pa lăng xích vào Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126 để thử tải. Anh em tháo bu lông, cẩu tháp pháo xe tăng hạ xuống đất rồi lắp lại nhẹ nhàng. Ai cũng vỗ tay hoan hô. Riêng cán bộ của Binh chủng Tăng thiết giáp vẫn lắc đầu: Địa hình ngoài đảo phức tạp, phải có cần cẩu chuyên dùng"…

Tư lệnh Hải quân Mai Xuân Vĩnh (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra xe tăng PT-76B trên đảo Trường Sa ẢNH: NVCC

Công sự tháp tăng đầu tiên được xây dựng ở đảo Trường Sa lớn, chỉ trong 1 tháng. Tháng 12.1993, Chuẩn đô đốc Mai Xuân Vĩnh, Tư lệnh Hải quân đi nghiệm thu công trình chiến đấu trên toàn quần đảo. Tại đảo Trường Sa, bộ đội tổ chức bắn nghiệm thu công sự tháp tăng PT-76. Kết quả 9 phát bắn liên tục đều trúng mục tiêu, bu lông bảo đảm độ bền, pháo không bị giật như trên xe tăng.

Tháp pháo xe tăng PT-76B số hiệu 113 chuyển thành công sự tháp tăng phòng thủ đảo Trường Sa ẢNH: BCTTG

Phó đô đốc Nguyễn An Phong (đứng giữa, hàng đầu) kiểm tra xe tăng bơi nước PT-76B tại Tiểu đoàn 1047, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 (Vùng 1 Hải quân), tháng 11.2025 ẢNH: QCHQ

Từ kết quả này, Bộ Tổng Tham mưu chuyển hàng loạt xe tăng T-34, PT-76 sang làm công sự tháp tăng trên quần đảo Trường Sa và đảo Bạch Long Vĩ. (còn tiếp)