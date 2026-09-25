Đất liền gửi triệu mầm xanh ra Trường Sa

Một triệu cây xanh không thể tự mọc lên giữa đại dương. Để những mầm xanh bén rễ trên quần đảo Trường Sa, có sự chung tay từ đất liền và những bàn tay vun trồng của người lính đảo.

Trên những đảo đá giữa trùng khơi, nơi nền đất phần lớn là san hô, cây xanh được mang từ đất liền ra trong những chuyến tàu dài ngày. Cây giống phải được chăm sóc, bảo đảm an toàn trong suốt hành trình trước khi được đưa lên đảo.

Dừa gửi ra từ đất liền, được các chiến sĩ hải quân trồng trên đảo Sơn Ca - Trường Sa

Dừa, chanh, phi lao... theo những chuyến tàu ra Trường Sa, rồi được các chiến sĩ hải quân đưa từ cầu cảng vào đảo, trồng xuống từng khoảng đất và chăm sóc dưới nắng gió, hơi mặn của biển.

Những công việc tưởng như giản dị ấy đòi hỏi sự kiên trì. Mỗi bầu cây được nâng niu, mỗi mầm xanh bén rễ là thêm một khoảng xanh hiện diện giữa trùng khơi.

Cây chanh non được mang từ đất liền ra Trường Sa trên chuyến tàu 571, tháng 5.2026

Từ đất liền đến đảo xa, những cây xanh được gửi gắm không chỉ mang theo kỳ vọng về một Trường Sa xanh hơn, mà còn là tình cảm của hậu phương dành cho những người đang ngày đêm gìn giữ biển đảo.

Các chiến sĩ hải quân đưa cây giống từ xuồng lên cầu cảng, rồi đưa lên xe đẩy vào quần đảo Trường Sa để trồng





Những mầm xanh được gửi từ đất liền ra Trường Sa, mang theo bao lời yêu thương

Các chiến sĩ hải quân trồng phi lao trên quần đảo Trường Sa, cây con được mang ra từ đất liền, đoàn công tác số 14/2026

Rồi ngày mai, những mầm xanh hôm nay giữa trùng khơi sẽ xanh thẳm, sẽ lớn thành những hàng cây hiên ngang, sẽ trở thành “cột mốc” chủ quyền thiêng liêng của biển đảo Tổ quốc

Từ đất liền đến đảo xa, những cây xanh được gửi gắm không chỉ mang theo kỳ vọng về một Trường Sa xanh hơn, mà còn là tình cảm của hậu phương dành cho những người đang ngày đêm gìn giữ biển đảo.