Xe tay ga giá gần 85 triệu đồng sản xuất tại Trung Quốc, nhái kiểu dáng Lambretta

Không chỉ các xe Vespa hay Honda… một số mẫu mã xe tay ga cổ điển của Lambretta cũng bị các nhà sản xuất mô tô xe máy ở Trung Quốc sao chép kiểu dáng thiết kế. Mới đây, tại một triển lãm mô tô xe máy diễn ra ở Malaysia, gian hàng hãng xe Brixton khiến không ít khách tham quan nhầm lẫn và bất ngờ khi trưng bày mẫu xe tay ga có tên Brixton Moucca 250.

Brixton là thương hiệu mô tô do Tập đoàn KSR của Áo sản xuất phân phối trên thị trường. Tuy nhiên, tương tự các dòng xe côn tay hay mô tô của thương hiệu này phân phối tại một số quốc gia khu vực Đông Nam Á, Brixton Moucca 250 dù "gán mác" xe châu Âu nhưng thực chất được sản xuất tại Trung Quốc.

Brixton Moucca 250 xuất hiện tại một triển lãm mô tô xe máy ở Malaysia Ảnh: Arenamotosikal

Mẫu xe này gây chú ý khi sở hữu thiết kế y hệt kiểu dáng các dòng xe Lambretta. Từ cách tạo dáng đèn pha hình lục giác, yếm trước với những đường gân góc cạnh đặc trưng, hai dải đèn xi-nhan đặt dọc cho đến sàn xe, thân xe và đuôi xe trông vuông vức… dường như cũng sao chép y hệt các dòng xe Lambretta như X300… Thậm chí, cả phần yên xe bọc da với các đường chỉ may tạo họa tiết tương tự xe Lambretta.

Điểm khác biệt hiếm hoi trên Brixton Moucca 250 so với các mẫu xe Lambretta chính là chi tiết viền nhựa "mang cá" ốp hai bên thân xe. Được biết, mẫu xe tay ga này sản xuất tại Trung Quốc và được nhà phân phối thương hiệu Brixton mang đến Malaysia để trưng bày trước khi mở bán. Đáng chú ý, trước đó mẫu xe này với tên gọi Bridgestone Mocha 250 từng được mở bán tại thị trường Trung Quốc.

Mẫu xe này gây chú ý khi sở hữu thiết kế y hệt kiểu dáng các dòng xe Lambretta Ảnh: Paultan

Brixton Moucca 250 sở hữu bộ mâm kích thước 13 inch trên cả hai bánh đi kèm bộ lốp cỡ 120/70. Hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng ở phía trước và hai giảm xóc có thể điều chỉnh tải trọng ở phía sau, bình xăng trên mẫu xe này có dung tích 11,5 lít. Hệ thống kiểm soát lực kéo được trang bị tiêu chuẩn, trong khi hệ thống phanh đĩa thủy lực được trang bị trên cả hai bánh kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Các tiện ích khác có sẵn trên mẫu xe này gồm hệ thống đèn LED, hộc chứa đồ rộng dưới yên xe, hệ thống chìa khóa thông minh và cổng USB để sạc thiết bị di động. Thông tin được hiển thị trên màn hình TFT-LCD.

Brixton Moucca 250 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 244cc, cho công suất 24,5 mã lực Ảnh: Paultan

Brixton Moucca 250 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 244cc, cho công suất 24,5 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn 24 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số CVT và hệ thống truyền động bằng dây đai.

Theo thông tin Brixton công bố, tại thị trường Malaysia mẫu xe này được cung cấp có bốn lựa chọn màu sắc, gồm xanh lá cây, cam, đen và trắng, giá bán 12.888 ringgit, tương đương gần 85 triệu đồng.