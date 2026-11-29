Sau hơn 1 năm ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Mô tô quốc tế EICMA 2025 diễn ra tại Ý vào đầu tháng 11 năm ngoái, mới đây mẫu xe tay ga hàng hiếm Italjet Roadster 400 Founders Edition vừa xuất hiện tại thị trường Đông Nam Á với số lượng vài chục xe kèm mức giá khiến không ít người bất ngờ.

Theo đó, tại Triển lãm Xe máy Indonesia 2026 (IMOS) diễn ra tại ICE-BSD City, Tangerang, Indonesia mới đây, Italjet Indonesia chính thức trình làng mẫu xe Italjet Roadster 400 Founders Edition. Như vậy, Indonesia trở thành thị trường đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á phân phối mẫu xe tay ga này.

Italjet Indonesia chính thức trình làng mẫu xe Italjet Roadster 400 Founders Edition tại Triển lãm Xe máy Indonesia 2026 (IMOS) Ảnh: Italjet

Italjet Roadster 400 Founders Edition được sản xuất giới hạn 777 chiếc, phân phối trên toàn thế giới. Được biết, thị trường Indonesia nhận được khoảng 20 chiếc. Mẫu xe này là một phần trong chiến lược của Italjet nhằm củng cố vị thế của hãng trong phân khúc mô tô xe máy cao cấp. Đại diện Italjet Indonesia cho biết, phiên bản giới hạn này là bước đầu tiên trong việc giới thiệu cá tính và giá trị sưu tầm của dòng xe Roadster. Trong tương lai, Italjet cũng có kế hoạch phát triển mẫu xe này để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Italjet Roadster 400 Founders Edition do Trung tâm thiết kế Italjet ở Castel Guelfo, Bologna, Ý phát triển, sản xuất. Mẫu xe này không đơn thuần là một phương tiện di chuyển mà được hãng nâng tầm thành một tác phẩm nghệ thuật với phong cách thiết kế có một không hai. Roadster 400 Founders Edition kết hợp giữa thiết kế cổ điển và công nghệ hiện đại. Hay nói chính xác hơn, nó kết hợp giữa kiểu dáng của một mẫu scooter cổ điển Ý kiểu Vespa với đặc trưng của Italjet.

Italjet Roadster 400 Founders Edition được sản xuất giới hạn 777 chiếc, phân phối trên toàn thế giới Ảnh: Italjet

Italjet Roadster 400 Founders Edition sở hữu hệ thống treo đặc biệt với phuộc Ohlins đặt giữa, cụm ống xả kép Akrapovic được bố trí đối xứng bao quanh là đèn hậu LED. Điểm nhấn lớn nhất của Roadster 400 nằm ở hệ thống lái DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering) - công nghệ hoàn toàn mới mà Italjet mô tả là sự "tiến hóa" của thiết kế tay đòn đơn huyền thoại từng xuất hiện trên dòng Dragster. Hệ thống này giúp tăng độ chính xác khi vào cua, cải thiện khả năng phản hồi mặt đường và giữ cho tay lái ổn định ngay cả khi xe đạt tốc độ cao.

Cung cấp sức mạnh cho Italjet Roadster 400 Founders Edition là khối động cơ xi-lanh đơn 394cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất 41,5 mã lực tại 7.500 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 41,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh kết hợp phanh Nissin với heo trước 4 piston.

Italjet Roadster 400 Founders Edition dự kiến về Việt Nam, tuy nhiên thời điểm giao xe, mở bán chưa được hé lộ Ảnh: Italjet

Tại Indonesia, Italjet Roadster 400 Founders Edition có giá bán lên tới 459 triệu rupiah (bao gồm chi phí lăn bánh) tương đương khoảng 646 triệu đồng. Mức giá này cao hơn giá bán một chiếc Toyota Innova Cross phiên bản tiêu chuẩn tại thị trường Indonesia.

Sau Indonesia, nhiều khả năng Italjet Roadster 400 Founders Edition sẽ gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, một đơn vị chuyên kinh doanh mô tô xe máy nhập khẩu tại TP.HCM đã xác nhận việc nhập khẩu Italjet Roadster 400 Founders Edition về Việt Nam, tuy nhiên thời điểm giao xe, mở bán chưa được hé lộ.