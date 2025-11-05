Xe thể thao Toyota nhiều đại gia Việt sở hữu sẽ khai tử vào năm 2026

Toyota xác nhận sẽ ngừng sản xuất xe thể thao GR Supra vào tháng 3.2026, khép lại hành trình hơn nửa thập kỷ của mẫu xe này, kể từ khi xuất hiện vào năm 2019. Với giới mê xe, GR Supra không dừng ở xe thể thao Nhật Bản, mà còn là một biểu tượng gắn liền với tốc độ, hiệu suất và những phong cách độ xe táo bạo.

Tại Việt Nam, GR Supra được giới mộ điệu ví như "xe độc" vì chưa từng được Toyota Việt Nam phân phối chính hãng. Mẫu xe này chủ yếu nhập về nước thông qua đơn vị kinh doanh xe không chính hãng với số lượng giới hạn với giá không dưới 5 tỉ đồng. Chính sự hiếm có khso tìm này càng làm tăng giá trị của GR Supra Việt Nam.

Một chiếc Toyota GR Supra hiếm hoi lăn bánh tại Việt Nam ẢNH: TN

Trước thế hệ MkV, thế hệ Supra MkIV sản xuất từ 1993 - 2002 từng gây chú ý và tạo dấu ấn với tín đồ chơi xe phong cách JDM. Đây là giai đoạn vàng son của dòng xe này khi mang trong mình khối động cơ 2JZ-GTE trứ danh, được một số lò độ nâng cấp công suất vượt mốc 1.000 mã lực. Ngoài ra, Supra MkIV cũng góp mặt trong loạt phim Fast & Furious và nhanh chóng trở thành biểu tượng được nhiều người biết đến.

Sau 17 năm gián đoạn, Supra được Toyota hồi sinh vào năm 2019 dưới tên GR Supra (MkV), phát triển trên nền tảng khung gầm chung với BMW Z4, sử dụng động cơ tăng áp B58 I6, dung tích 3.0 lít do BMW cung cấp.

Trước đó đã có thông tin BMW Z4 bị khai tử, dây chuyền sản xuất mẫu xe này tại nhà máy Magna Steyr (Graz) sẽ dừng hoạt động vào đầu năm 2026. Vì Supra và Z4 phát triển chung nền tảng nên nhiều người cho rằng Toyota Supra khai tử cũng phần nào liên quan tới mẫu xe thể thao hạng sang của BMW.

Dùng chung động cơ với BMW Z4, GR Supra (MkV) sẽ khai tử vào đầu năm 2026

ẢNH: TOYOTA

Trong tương lai, để duy trì huyền thoại "Supra", có lẽ Toyota phải tự phát triển thế hệ kế tiếp với nền tảng, động cơ hoàn toàn mới. Đây cũng là yếu tố khá tốn kém, đáng được cân nhắc kỹ lưỡng trong bối cảnh kỷ nguyên xe điện đang lên ngôi.

Trước khi khai tử GR Supra, Toyota sẽ tung ra phiên bản đặc biệt Final Edition cho mẫu xe này. Tại Mỹ, GR Supra Final Edition vẫn dùng động cơ xăng tăng áp 3.0 lít, công suất 382 mã lực đi kèm hộp số sàn hoặc hộp số tự động. Riêng tại thị trường quê nhà và châu Âu, phiên bản đặc biệt vẫn dùng động cơ tương tự nhưng công suất được nâng lên 429 mã lực, số lượng xe bán ra giới hạn 300 chiếc.

Việc Toyota khai tử GR Supra khiến mẫu xe này càng trở nên độc đáo và thành "của hiếm" tại Việt Nam với số lượng vốn đã ít ỏi. Trong thời gian tới, chiếc xe này có thể sẽ được nhiều đại gia Việt, chơi xe có gu sẵn sàng chi số tiền lớn để săn đón.