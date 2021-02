10 lựa chọn ô tô tốt nhất thế giới năm 2021: Xe Nhật áp đảo

Tất cả những mẫu xe lọt vào danh sách này đều được Consumer Reports đánh giá cao nhất ở mỗi phân khúc nhờ hiệu suất vượt trội trong hơn 50 thử nghiệm tại Trung tâm thử nghiệm ô tô của Consumer Reports. Bên cạnh đó, các mẫu xe này cũng đạt được số điểm cao nhất cao trong những thử nghiệm về an toàn, vận hành về độ tin cậy cũng như làm khách hàng hài lòng qua một loạt khảo sát. Đặc biệt, các xe trong Top 10 đều phải có trang bị tiêu chuẩn là cảnh báo va chạm phía trước (FCW) và phanh khẩn cấp tự động (AEB) với cảnh báo người đi bộ.

10 lựa chọn ô tô tốt nhất thế giới năm 2021

Kết quả được Consumer Reports công bố cho thấy, trong số 10 lựa chọn ô tô tốt nhất thế giới năm 2021 ở mỗi phân khúc có tới 8 mẫu xe Nhật. Dưới đây là thông tin chi tiết về 10 lựa chọn ô tô tốt nhất thế giới năm 2021 do Consumer Reports đánh giá, bình chọn:

1. Xe cỡ nhỏ tầm giá dưới 25.000 USD: Toyota Corolla

Ngoài độ bền bỉ, khả năng giữ giá đã được chứng minh, Toyota Corolla là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một chiếc sedan an toàn, tiết kiệm, hợp túi tiền. Với những ai ưu tiên khả năng hiệu suất cao hơn một chút, có thể lựa chọn bản Apex. Thêm vào đó, hiện tại đang có tin đồn về một biến bản GR hấp dẫn hơn nữa sẽ ra mắt trong tương lai.

Toyota Corolla

Ở phân khúc sedan cỡ nhỏ, Toyota Corolla được Consumer Reports đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nhiều trang bị an toàn tiêu chuẩn hơn một số xe giá đắt gấp đôi và điểm về độ tin cậy rất cao.

2. Crossover cỡ nhỏ tầm giá dưới 25.000 USD: Mazda CX-30

Mẫu xe Mazda CX-30

Mazda CX-30 mới ra mắt vào năm 2020 và từng góp mặt trong danh sách những chiếc xe tốt nhất do Consumer Reports bình chọn. Bước sang năm 2021, chiếc Crossover được hãng xe Nhật Bản trang bị thêm bản động cơ tăng áp 4 xi-lanh dung tích 2.5 lít, sản sinh công suất 250 mã lực.

3. Xe hybrid tầm giá dưới 25.000 – 35.000 USD: Toyota Prius

Mẫu xe Toyota Prius

Xe hybrid ngày càng phổ biến trên thị trường ô tô thế giới, tuy nhiên Consumer Reports vẫn xếp hạng Toyota Prius là chiếc xe tốt nhất trong tầm giá cũng như phân khúc. Từ năm 2019, Đối với năm mô hình 2019, Toyota Prius đã có thêm phiên bản dẫn động 4 bánh. Prius cũng được đánh giá cao về độ tin cậy cũng như sự hài lòng từ phía người dùng.

4. Sedan cỡ trung hạng D tầm giá dưới 25.000 – 35.000 USD: Toyota Camry

Mẫu xe Toyota Camry

Phân khúc này đang chứng kiến cuộc thanh lọc lực lượng với nhiều mẫu xe bị khai tử, tuy nhiên Camry vẫn là lựa chọn số một. Tại nhiều thị trường ô tô trên thế giới, Camry luôn là mẫu sedan cỡ trung hạng D tầm giá dưới 25.000 – 35.000 USD bán chạy nhất. Toyota cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau cho khách hàng chọn mua Camry. Ngoài bản hybrid hay dẫn động AWD mẫu xe này còn có bản thể thao TRD. Bước sang năm 2021, Toyota Camry tiếp tục được hãng xe Nhật nâng cấp về công nghệ hỗ trợ an toàn.

5. Crossover cỡ nhỏ tầm giá 25.000 - 35.000 USD: Subaru Forester

Mẫu xe Subaru Forester

Forester vừa được Subaru nâng cấp với phiên bản mới vừa tung ra thị trường. Theo đánh giá của Consumer Reports Subaru Forester hội tụ đủ yếu tố về vận hành, an toàn cũng như độ bền bỉ để giành được một vị trí trong danh sách này. Hiện tại, tất cả các phiên bản của Forester đều trang bị hệ dẫn động 4 bánh cùng một loạt tính năng an toàn chủ động.

6. Xe SUV/Wagon tầm giá 35.000 – 45.000 USD: Subaru Outback

Mẫu xe Subaru Outback

Chiếc Subaru thứ hai góp mặt trong danh sách này. Outback được đánh giá cao về sự rộng rãi, bền bỉ cùng khả năng vận hành mạnh mẽ. Tương tự Forester, Outback cũng được trang bị hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn và dự kiến sẽ có thêm bản Wilderness trong tương lai.

7. SUV cỡ lớn tầm giá 35.000 – 45.000 USD: KIA Telluride

Mẫu xe KIA Telluride

Trước khi lọt vào danh sách này, KIA Telluride từng gặt hái một loạt giải thưởng như “World Car of the Year” và “North American Utility of the Year”. Vì vậy, không qúa bất ngờ khi KIA Telluride loạt vào danh sách đánh giá của Consumer Reports. Mẫu SUV thiết kế 3 hàng ghế ghi điểm nhờ sự rộng rãi, thoải mái, thiết kế thời trang cùng khả năng vận hành mạnh mẽ.

8. Xe bán tải cỡ nhỏ tầm giá 35.000 - 45.000 USD: Honda Ridgeline

Mẫu xe Honda Ridgeline

Mẫu bán tải Honda Ridgeline vừa được hãng xe Nhật Bản nâng cấp cải tiến. Bước sang phiên bản 2021, mẫu xe nay được Honda sửa đổi thiết kế ngoại nội thất, cập nhật công nghệ mới và trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động 4 bánh cho tất cả các phiên bản.

9. SUV cỡ trung tầm giá 45.000 - 55.000 USD: Lexus RX

Dòng xe Lexus RX

Thế hệ hiện hành của Lexus RX được hãng xe sang Nhật bản nâng cấp từ năm 2020. Trong đó, hệ thống đèn pha được làm mới hoàn toàn. Ở bên trong mẫu xe này được lắp đặt màn hình thông tin giải trí 12,3 inch cùng hàng loạt ông nghệ an toàn cũng được cải tiến.

10. Ô tô điện tầm giá 45.000-55.000 USD: Tesla Model 3

Mẫu xe Tesla Model 3

Ô tô điện ngày càng phổ biến nhưng Tesla Model 3 vẫn là lựa chọn hàng đầu. Mẫu xe này sở hữu thiết kế thời trang, khả năng vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0 - 97 km/giờ trong 5,3 giây. Trong lần nâng cấp mới nhất, Tesla Model 3 cũng được trang bị hệ thống pin có dung lượng cao hơn.