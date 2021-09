Dịch Covid-19 cộng ‘tháng Ngâu’, thị trường ô tô Việt Nam lập kỷ lục buồn

Hai thành phố lớn Hà Nội và TPHCM thường có mức tiêu thụ ô tô hàng đầu cả nước đều áp dụng Chỉ thị 16, giãn cách xã hội trong tháng 8.2021 khiến thị trường mua bán ô tô cũ, mới gần như "đóng băng", cộng với giãn cách xã hội áp dụng ở một số địa phương khác khiến doanh số bán ra toàn thị trường giảm mạnh, thấp chưa từng có trong nhiều năm gần đây.

Doanh số bán ô tô của toàn thị trường Việt Nam đạt 8.884 xe trong tháng 8.2021, bao gồm 6.231 xe du lịch, 2.344 xe thương mại và 309 xe chuyên dụng (không bao gồm doanh số của VinFast và Hyundai). Doanh số xe du lịch giảm 40%, xe thương mại giảm 55% và xe chuyên dụng giảm 33% so với tháng trước. Tính đến tháng 8.2021, so với năm gần đây nhất 2019 chưa có dịch Covid-19 , doanh số bán xe đã giảm 13%.

Đây là tháng thứ 5 liên tiếp thị trường có sự sụt giảm về doanh số bán lẻ, với chỉ 8.884 xe bán ra trong tháng 8 (không bao gồm doanh số VinFast), giảm 45% so với doanh số của tháng 7. Doanh số các tháng bắt đầu đà giảm từ tháng 4 với 3.7% so với tháng 3, tháng 5 giảm 15% so với tháng 4, tháng 6 giảm 8% so với tháng 5, tháng 7 giảm 32% so với tháng 6.

Hoạt động kinh doanh của các đại lý ô tô gần như đóng băng trong tháng 8.2021

Sản lượng ô tô lắp ráp trong nước đạt 5.345 xe, giảm 41% so với tháng trước, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 3.539 xe, giảm 41% so với tháng trước. Một số mẫu xe được xem như "tượng đài" doanh số trước đây cũng có kết quả kinh doanh thấp kỷ lục, như Toyota Innova chỉ bán được 10 xe, Mitsubishi Pajero Sport bán 4 xe, Honda HR-V bán 14 xe. Đây đều là những mẫu xe từng một thời có doanh số bán ra đạt 3 con số trở lên.

Tính đến tháng 8.2021, so với năm 2019 thời điểm chưa có dịch Covid -19, doanh số của các thành viên thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã giảm đáng kể, mức giảm lên đến 18%. Cũng trong tháng 8 vừa qua, nhiều hãng xe có doanh số thấp kỉ lục có thể kể đến như Suzuki bán 111 xe, Isuzu 113 xe, Mitsubishi 257 xe, Ford 477 xe, Honda 567 xe.

Một số hãng xe có doanh số giảm mạnh nhưng vẫn đạt 4 con số như Toyota 2.257 xe, KIA 1.538 xe và 2 thương hiệu không thuộc VAMA là TC Motor đạt 2.182 xe, VinFast 2.310 xe. Mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng qua là VinFast Fadil bán ra 2.048 xe, nhờ áp dụng ưu đãi giảm giá dành cho những khách hàng ở Hải Phòng.

8.2021 được xem là tháng có doanh số thấp nhất của thị trường ô tô Việt Nam kể từ năm 2015 đến nay. Mức thấp kế tiếp phải kể đến là tháng 2.2016 (trùng với thời điểm Tết Nguyên đán ) với doanh số 11.718 xe bán ra và so với mốc kỷ lục này thì doanh số tháng 8.2021 còn thấp hơn tới 3.000 xe.

Từng có doanh số cao nhưng Toyota Corolla Altis cũng lâm vào tình cảnh ế ẩm

Kể từ khi đợt dịch thứ 4 - Covid-19 bùng phát ngày 27.4 đến nay, nhiều nhà máy sản xuất của thành viên VAMA đã có những quãng thời gian tạm dừng hoạt động. Với các hãng xe đã hoạt động trở lại và doanh nghiệp sản xuất bình thường thì lại gặp một trở ngại khác, đó là số lượng xe tồn kho rất lớn do các đại lý phân phối dừng hoạt động theo Chỉ thị 16.

Ước tính khoảng hơn 200 đại lý ô tô thuộc các thành viên của VAMA trên cả nước hiện đang tạm ngưng hoạt động và mong chờ ngày mở cửa trở lại, cùng với đó là hơn 200 xưởng dịch vụ cũng không thể hoạt động đã khiến chuỗi cung ứng và hoạt động phân phối ô tô đã bị ngưng trệ ảnh hưởng nặng nề đến thị trường ô tô Việt Nam, dẫn đến nhiều hãng xe ghi nhận mức sụt giảm doanh số trên 60%.