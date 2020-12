Sau nhiều lần lỡ hẹn, tối 29.12 Yamaha tiếp tục thu hút sự chú ý của giới trẻ Việt Nam cũng như các tín đồ đam mê xe côn tay khi trình làng mẫu Yamaha Exciter 155 VVA hoàn toàn mới. Sau màn ra mắt, bắt đầu từ ngày 6.1 Yamaha Việt Nam tung ra thị trường 2 phiên bản Yamaha Exciter 155 VVA hoàn toàn mới với giá bán từ 46,99 - 50,49 triệu đồng.

VIDEO: Đánh giá nhanh Yamaha Exciter 155 VVA mới

Không còn cải tiến nhỏ giọt như các phiên bản nâng cấp trước đây, Yamaha Exciter 155 VVA trình làng thị trường Việt Nam lần này được hãng xe Nhật Bản đổi mới toàn diện từ diện mạo thiết kế, công nghệ động cơ cũng như tính năng tiện ích.

Yamaha Exciter 155 VVA mới sở hữu hàng loạt điểm mới có giá từ 46,99 - 50,49 triệu đồng

Tuy nhiên, mẫu xe côn tay này vẫn gây ra khá nhiều ý kiến tranh cãi, thắc mắc từ phía khách hàng cũng như giới truyền thông, khi tất cả các phiên bản Exciter 155 VVA mới không được hãng xe Nhật Bản trang bị chống bó cứng phanh ABS – một hệ thống an toàn khá phổ biến trên các mẫu mô tô, xe máy hiện nay.

Trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội của những quan tâm cũng như đang sử dụng Yamaha Exciter, nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi Exciter 155 VVA hoàn toàn mới được Yamaha mệnh danh là “ tiểu YZF R1 ” nhưng lại không có ABS.

Tất cả các phiên bản Exciter 155 VVA hoàn toàn mới không được hãng xe Nhật trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Xoay quanh vấn đề này, thành viên Nguyễn Hồng Lực bày tỏ ý kiến: “Chống bó cứng phanh ABS là một trang bị an toàn khá phổ biến trên mô tô xe máy hiện nay. Thiết nghĩ dù xe ở phân khúc nào thì cũng nên trang bị cho an toàn”. Trong khi đó, từng sử dụng xe máy có hệ thống ABS, tài khoản có tên Belolem89 bình luận: “ABS cực kỳ quan trọng, tôi từng thoát té và an toàn vì thắng gấp nhờ ABS nhiều lần! Xe 50cc cũng cần có ABS chứ đừng nói đến 150cc”.

Trên một diễn đàn khác, nhiều bình luận cũng bày tỏ sự thất vọng khi Exciter 155 VVA mới không có ABS. “Mang tiếng là xe côn tay thể thao mà không có ABS thì dở rồi. Mình đi NVX 155 ABS, dù là tay ga thôi nhưng ABS nó cứu nguy không biết bao nhiêu lần rồi. Không có ABS là xem thường tính mạng, đặc biệt với những chiếc xe có tốc độ tương đối là cao như Exciter.” - tài khoản henry_117 chia sẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng, mô tô - xe máy hiện nay nên có hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Liên quan đến vấn đề này, trong khuôn khổ buổi họp báo ra mắt Yamaha Exciter 155 VVA mới diễn ra tối 29.12 tại TP.HCM, trước câu hỏi của giới truyền thông về lý do không trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho Exciter 155 VVA, đại diện Yamaha Việt Nam lý giải: “Exciter 155 VVA là một mẫu xe côn tay thể thao. Việc Yamaha không trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên Exciter 155 VVA mới để tăng trải nghiệm thể thao, tăng kỹ năng xử lý của người lái. Xe đã trang bị bộ ly hợp chống trượt rồi nên có thể dùng chức năng đó để thay cho ABS. Bên cạnh đó người lái có thể sử dụng kỹ năng dồn số, phanh động cơ để giảm tốc độ".

Nhiều bình luận cũng bày tỏ sự thất vọng khi Exciter 155 VVA mới không có ABS

Theo thông tin Yamaha Việt Nam công bố, Exciter 155 VVA dùng động cơ dung tích 155 phân khối, 4 thì, 4 van, làm mát bằng dung dịch, tỷ số nén 10,5:1, cho công suất 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn 14,4 Nm tại 8.000 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp. Đặc biệt ngoài hệ thống van biến thiên vô cấp VVA (hoạt động ở vòng tua 7.400 vòng/phút trở lên) Exciter 155 VVA mới còn được trang bị bộ ly hợp A&S (Assist & Slipper) trợ lực và kiểu trượt tương tự YZF-R1. Công nghệ này giúp tăng khả năng bám côn, chống trượt côn, chống bó cứng bánh sau khi dồn số ở tốc độ cao.

Thực tế, ABS đang trở thành một trang bị ngày càng phổ biến trên các dòng xe tay ga cũng như mô tô - xe máy hiện nay. Ngay cả những mẫu xe ga ở phân khúc tầm trung như Yamaha FreeGo S, SYM Fancy 125 ABS… đều đã được trang bị ABS.

Thiếu hệ thống chống bó cứng phanh ABS sẽ khiến Exciter 155 VVA ít nhiều bị mất điểm trong mắt khách hàng đề cao sự an toàn

Việc thiếu hệ thống chống bó cứng phanh ABS sẽ khiến Exciter 155 VVA ít nhiều bị mất điểm trong mắt khách hàng khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ cùng phân khúc xe côn tay thể thao hiện nay.