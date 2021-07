'Soi' BMW X6 M-Sport 2021 nhập từ Mỹ đầu tiên về Việt Nam

Về thiết kế tổng thể, BMW X6 2021 sở hữu số đo dài, rộng, cao lần lượt 4.935 x 2.004 x 1.696 (mm). Lưới tản nhiệt có kích thước lớn với viền nguyên khối đặc trưng của BMW là chi tiết tạo ấn tượng mạnh mẽ ở phần mũi xe.

Lần đầu tiên, BMW X6 2021 trang bị lưới tản nhiệt phát sáng Iconic Glow giúp tăng sự độc đáo của ngoại thất, cụm đèn trước BMW Laserlight có tầm chiếu xa lên tới 500 mét, tích hợp chức năng tự động tắt/mở khéo léo từng vùng ánh sáng đèn pha nhờ camera theo dõi phương tiện phía trước. Cụm đèn hậu LED hình chữ L uốn lượn càng tăng thêm ấn tượng về chiều ngang cho phần đuôi xe. Chụp ống xả cỡ lớn đặt đối xứng 2 bên, cản sau khác màu ngoại thất tổng thể.

Hệ thống BMW Live Cockpit Professional trên BMW X6 2021 gồm có bảng đồng hồ kỹ thuật số độ phân giải cao 12,3 inch phía sau tay lái và một màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch. Trang bị tiêu chuẩn trên BMW X6 2021 có hệ thống điều hòa tự động 4 vùng và hệ thống tạo ion và hương thơm nội thất, cho phép người lái lựa chọn đến 8 mùi hương khác nhau. Xe có hệ thống đèn viền nội thất được trang bị tiêu chuẩn, bao gồm cả đèn chào mừng Welcome Light Carpet.

Nội thất "CraftedClarity" trên BMW X6 2021 có cần số, núm xoay điều khiển iDrive, nút bấm khởi động và núm xoay điều chỉnh âm lượng được trang trí bằng pha lê trong suốt. Hệ thống âm thanh Harman Kardon surround.

Chiếc BMW X6 M-Sport 2021 này được một doanh nghiệp kinh doanh xe tại Hà Nội đưa về Việt Nam theo dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Được biết, doanh nghiệp này đã mất 4 tháng để đặt xe và thêm 2 tháng để vận chuyển xe từ Mỹ về Việt Nam. So với BMW X6 M-Sport đang phân phối chính hãng trên thị trường Việt Nam, chiếc xe nhập từ Mỹ này trang bị nhiều tùy chọn cao cấp hơn.

Nội thất BMW X6 M-Sport 2021 phiên bản nhập từ Mỹ cao cấp hơn với nhiều tiện nghi bổ sung so với xe chính hãng

Đầu tiên là bộ mâm khác biệt với kích thước 21 inch so với 20 inch của xe chính hãng. Vẫn là kiểu M-Sport nhưng có cấu hình 5 chấu kép hình chữ Y thay vì đa chấu. Cùm phanh bên trong có màu đỏ thay vì màu xanh dương như xe do THACO phân phối. Một trong những bổ sung đáng giá nhất trên chiếc BMW X6 M-Sport 2021 nhập từ Mỹ này chính là hộp Radar đặt trước trong gói an toàn Driving Assistance Professional Package tùy chọn.

Cụ thể, so với xe BMW X6 chính hãng, bản nhập từ Mỹ bổ sung thêm hệ thống ga hành trình thích ứng (Adaptive Cruiser Control) với tính năng dừng và đi, hỗ trợ giữ làn đường chủ động với tính năng tránh va chạm bên và chuyển làn đường tự động để đi trên đường cao tốc an toàn và nhàn nhã hơn, hỗ trợ tránh và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước để giảm thiểu rủi ro khi lái xe trong thành phố, hỗ trợ lái xe khi gặp ùn tắc.

Ghế ngồi cũng được bọc da kiểu Tartufo, tùy chọn giá 1.000 USD tại Mỹ

Ở bên trong, chiếc BMW X6 M-Sport 2021 nhập từ Mỹ này trang bị gói ghế ngồi sang trọng tùy chọn với tính năng đục lỗ thông hơi ở phía trước, công nghệ massage cho hàng ghế trước với 8 chương trình, mỗi chương trình có 3 mức cường độ, mang lại cảm giác thư giãn trên những chuyến đi dài. Ghế ngồi cũng được bọc da kiểu Tartufo là gói tùy chọn 1.000 USD tại Mỹ. Chất liệu trang trí là loại nhôm Tetragon giống xe chính hãng. Chiếc BMW X6 M-Sport 2021 nhập từ Mỹ cũng sở hữu công nghệ hiển thị trên kính lái HUD với khá nhiều thông tin hỗ trợ người lái.