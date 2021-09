‘Nóng mắt’ 2 tài xế ô tô lái ẩu, cà khịa nhau trên đường như phim hành động

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 8 giờ sáng 12.9.2021 trên một tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con , thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển phía sau một ô tô khác màu đỏ, hiệu Hyundai Grand i10 . Do ô tô phía trước chạy chậm, tài xế ô tô gắn camera hành trình đã bóp còi liên tục với ý định xin vượt.

Đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm này sau đó được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần cư dân mạng tỏ ra hết sức phẫn nộ với ý thức tham gia giao thông và cách lái xe bất chấp nguy hiểm, xem thường luật lệ của cả hai tài xế . Facebook Quốc Ròm bình luận: “Nói chung cả 2 đều căng. Đến lúc xảy ra tai nạn thì ngồi lại nói giá như mình đừng như thế này thế kia”. Tài khoản Cung Bắc viết: “Chuyện chả có gì mà cứ gây gổ nhau. Đường 2 làn xe cơ giới, ông đi sau sang làn trong vượt lên là xong. Cứ đi sau bóp còi làm gì, vượt lên rồi chắc chèn đầu xe đỏ bảo sao nó chả cáu”. Tương tự, nick name Hoàng Lâm bức xúc: “Bảo dân trí thấp thì tự ái. Ra đường động cái là cà khịa”.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng cho rằng các tài xế ô tô khi tham gia giao thông nên giữ “cái đầu lạnh”, không nên hơn thua dễ gây hậu quả nghiêm trọng. Facebook Trịnh Tuấn chia sẻ: “ Tuổi trẻ tôi cũng như cậu lái xe này, ăn thua trên từng cây số. Nhiều lúc chạy xe qua lối rẽ về công ty rồi nhưng vẫn cố đuổi thằng kia để ép, cà khịa. Giờ có tí tuổi rồi khác hẳn, ai hơn cho hơn, chịu thiệt một chút không sao cả, an toàn cho mình và cho người khác là ưu tiên số 1”. Đồng quan điểm, tài khoản Son Nguyen viết: “Giống em lúc còn ngựa non háu đá. Sau vài lần húng xong sửa xe thấy tốn kém mà tự thấy bản thân mình hơn thua kiểu này là quá kém nên em cũng đã có những bài học và rút được kinh nghiệm sâu sắc. Giờ mọi chuyện làm sao đi đứng an toàn về tới nhà với vợ con gia đình là hạnh phúc nhất”.