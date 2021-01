Ô tô ‘trôi’ xuống hầm, dân mạng tranh cãi tài xế về số P hay chưa?

Một đoạn video được trích xuất từ camera an ninh tại tầng hầm một ngôi nhà, ghi lại cảnh chiếc ô tô trôi xuống hầm suýt đâm chết tài xế đang thu hút sự quan tâm, tranh luận của nhiều người.

Vụ việc xảy ra tại Hà Nội vào khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 27.1.2021.

Tuy nhiên, không rõ lí do vì sao chiếc xe sau đó “trôi tự do” xuống hầm và đâm mạnh vào tài xế đang loay hay mở khóa cửa. Hình ảnh trong video cho thấy, do cửa không quá cứng nên tài xế may mắn thoát chết và vẫn cố gắng lách ra ngoài, trước khi bước lên xe và lái xe ra khỏi hầm.