Xe ben tông văng ô tô con tại ngã ba, xe nào mắc lỗi?

Một vụ tai nạn xảy ra mới đây khi một xe ben tông ngang hông ô tô con tại khu vực ngã 3 đang thu hút sự chú ý, tranh cãi từ đông đảo cư dân mạng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 21.6.2021 tại ngã 3 giao nhau giữa đường Yên Ninh và đường Cao Thắng, thuộc địa phận phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tại khu vực nói trên, thời điểm xảy ra va chạm, xe ben màu vàng di chuyển trên đường Cao Thắng đang đánh lái rẽ phải vào đường Yên Ninh. Khi đang ôm cua qua, bất ngờ xuất hiện một ô tô con màu đen di chuyển với tốc độ khá cao, băng qua ngã ba.

Ô tô con bị xe ben đâm ngang dẫn đến mất lái lao lên lề đường, rất may không gây thiệt hại về người

Tình huống đột xuất khiến tài xế xe ben không kịp quan sát và xử lí. Hậu quả xe ben tông ngang hông ô tô con khiến xe này xoay ngang và mất lái, đâm vào một sạp hàng ven đường. Vụ việc khiến xe con bị móp méo, hư hỏng nặng nhưng rất may không gây thiệt hại về người.

Mặc dù vậy, tình huống tai nạn nói trên lại thu hút sự chú ý của nhiều người sau khi đoạn video được đăng tải trên nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về giao thông. Nhiều cư dân mạng bày tỏ ý kiến trái chiều về nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Một số ít người cho rằng lỗi trong tình huống này thuộc về xe ben vì xe này từ đường nhánh rẽ vào. Facebook Hoàng Duy nhận định: “Theo tôi xe từ đường nhánh ra phải quan sát. Đường thẳng là ưu tiên khi thấy ok mới phi ra”. Đồng quan điểm, tài khoản Cùi Bắp cho rằng: “Xe rẽ phải nhường đường cho xe đi thẳng, ông rẽ kia khác gì trong ngõ phi ra đường?”. Nick name Truong An Chu phân tích: “Luật thế này bảo sao lắm tai nạn tại ngã 3 đồng cấp như trường hợp trên. Đúng ra ông đi thẳng phải được ưu tiên đi trước chứ nhỉ? Chưa thấy nước nào xe rẽ lại được đi trước xe đi thẳng. Hay mình hiểu sai luật nhỉ?”.

Nhiều cư dân mạng cho rằng ô tô con sai hoàn toàn nếu xét theo luật

Trong khi đó, đa phần cư dân mạng khẳng định nếu xét theo luật, ô tô con mới là xe mắc lỗi. Facebook Nguyễn Đức Long bày tỏ: “Xe con sai rồi, tại ngã 3, ngã 4 không có vòng xuyến thì phải nhường đường cho xe hướng bên phải đi đến”. Tài khoản Nguyễn Anh Huy: “Đường đồng cấp thì phải nhường bên phải chứ. Xe tải sao sai đc?”. Cùng quan điểm trên, facebook Leng Keng nhận định: “Nhất chớm nhì ưu tam đường tứ hướng. Ông xe con sai rõ”. Người dùng Văn Lâm Lê: “Ưu tiên bên phải và ưu tiên xe vào giao lộ trước. Trong tình huống này xe con sai hoàn toàn và thực tế là xe con đi quá ẩu khi đến giao lộ”.