Xem máy bay trình diễn ở Singapore Airshow - triển lãm hàng không lớn nhất châu Á

Sự kiện triển lãm hàng không lớn nhất châu Á đang diễn ra tại Singapore từ ngày 3-8.2 quy tụ nhiều gương mặt lớn trong ngành công nghiệp hàng không toàn cầu.
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi hai năm một lần, Singapore lại tổ chức một trong những cuộc triển lãm hàng không lớn nhất khu vực. Không chỉ quy tụ những gương mặt lớn trong ngành công nghiệp hàng không toàn cầu, triển lãm Singapore Airshow còn mang đến các ý tưởng, giải pháp, giao lưu và đối thoại trong lĩnh vực hàng không dân dụng và các trang bị quốc phòng trị giá hàng tỉ USD.
Trong khuôn khổ cuộc triển lãm, chương trình biểu diễn sống động của các đội bay đến từ khắp nơi trên thế giới chính là phần mà khách tham quan mong đợi nhất.
Năm nay, Singapore Airshow chào đón lần đầu tiên đến tham gia biểu diễn chính là màn bay của mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5, chiếc F-35B Lightning II thuộc Không quân Hoàng gia Úc. Cùng với đó là màn quay lại của đội trực thăng Sarang thuộc Không quân Ấn Độ.
Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày đầu triển lãm:
Ngoài các màn trình diễn trên không, các hãng cũng mang đến triển lãm các mẫu trưng bày tĩnh trên sân, để khách tham quan.
