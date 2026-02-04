Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Xem máy bay trình diễn ở Singapore Airshow - triển lãm hàng không lớn nhất châu Á

Duy Phương
Duy Phương
04/02/2026 09:39 GMT+7

Sự kiện triển lãm hàng không lớn nhất châu Á đang diễn ra tại Singapore từ ngày 3-8.2 quy tụ nhiều gương mặt lớn trong ngành công nghiệp hàng không toàn cầu.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi hai năm một lần, Singapore lại tổ chức một trong những cuộc triển lãm hàng không lớn nhất khu vực. Không chỉ quy tụ những gương mặt lớn trong ngành công nghiệp hàng không toàn cầu, triển lãm Singapore Airshow còn mang đến các ý tưởng, giải pháp, giao lưu và đối thoại trong lĩnh vực hàng không dân dụng và các trang bị quốc phòng trị giá hàng tỉ USD.

Trong khuôn khổ cuộc triển lãm, chương trình biểu diễn sống động của các đội bay đến từ khắp nơi trên thế giới chính là phần mà khách tham quan mong đợi nhất. 

Năm nay, Singapore Airshow chào đón lần đầu tiên đến tham gia biểu diễn chính là màn bay của mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5, chiếc F-35B Lightning II thuộc Không quân Hoàng gia Úc. Cùng với đó là màn quay lại của đội trực thăng Sarang thuộc Không quân Ấn Độ. 

Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày đầu triển lãm:

Xem màn biểu diễn ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - Ảnh 1.

Khởi đầu chương trình bằng màn thả bẫy nhiệt của mẫu trực thăng chiến đấu nổi tiếng Boeing AH-64D Apache của nước chủ nhà Singapore

Ảnh: Duy Phương

Xem màn biểu diễn ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - Ảnh 2.

Màn thả bẫy nhiệt của mẫu tiêm kích hạng nhẹ F-16C thuộc biên chế Không quân Singapore

Ảnh: Duy Phương

Xem màn biểu diễn ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - Ảnh 3.

Màn biểu diễn phối hợp của 2 mẫu máy bay trong biên chế Không quân Singapore: trực thăng AH-64D Apache và tiêm kích F-16C

Ảnh: Duy Phương

Xem màn biểu diễn ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - Ảnh 4.

Màn biểu diễn đầy màu sắc của đội bay Jupiter Aerobatic thuộc Không quân Indonesia. Đa số các kỳ triển lãm hàng không Singapore, Indonesia đều có sự tham sự của đội bay sử dụng mẫu máy bay KAI KT-1B Wong Bee này

Ảnh: Duy Phương

Xem màn biểu diễn ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - Ảnh 5.

Màn biểu diễn solo của chiếc A350-1000, sản phẩm mới nhất của Airbus thuộc dòng máy bay thân rộng A350 ăn khách

Ảnh: Duy Phương

Xem màn biểu diễn ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - Ảnh 6.

Lần đầu đến với Singapore Airshow, chiếc F-35B thuộc biên chế Không quân Hoàng gia Úc đã có phần trình diễn với những pha nhào lộn ấn tượng

Ảnh: Duy Phương

Xem màn biểu diễn ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - Ảnh 7.

Trung Quốc mang đến Singapore Airshow mẫu máy bay thân hẹp Comac C919

Ảnh: Duy Phương

Xem màn biểu diễn ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - Ảnh 8.

Sự trở lại đầy màu sắc của đội trực thăng Sarang thuộc Không quân Ấn Độ. Toàn bộ trực thăng của đội bay được vẽ hình con công trên thân máy bay

Ảnh: Duy Phương

Xem màn biểu diễn ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - Ảnh 9.

Màn trình diễn rực rỡ của những chiếc tiêm kích J-10 từ Không quân Trung Quốc

Ảnh: Duy Phương

Xem màn biểu diễn ở triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - Ảnh 10.

Mẫu tiêm kích đa dụng Sukhoi Su-30MKM của Không quân Hoàng gia Malaysia

Ảnh: Duy Phương

Ngoài các màn trình diễn trên không, các hãng cũng mang đến triển lãm các mẫu trưng bày tĩnh trên sân, để khách tham quan.

Xem thêm bình luận