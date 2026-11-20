Đó là mưa sao băng Leonids. Theo Timeanddate.com, trận mưa sao băng này hoạt động từ ngày 6.11 đến 30.11.2026. Dù đã qua thời điểm cực đại, tuy nhiên người yêu thiên văn Việt Nam vẫn có thể quan sát những vệt sao băng Leonids cho tới cuối tháng này.

Vẫn còn cơ hội xem mưa sao băng Leonids ẢNH: THANH TÙNG

Thời điểm tốt nhất để quan sát mưa sao băng này là từ nửa đêm đến rạng sáng. Trong điều kiện lý tưởng, người quan sát bầu trời có thể thấy tới 15 sao băng mỗi giờ. Năm 2026, ánh trăng sẽ không ảnh hưởng đến thời gian quan sát tốt nhất.

Mưa sao băng Leonids có thể được quan sát từ cả bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Bạn có thể quan sát sao băng ở bất cứ đâu trên bầu trời, không chỉ xung quanh tâm điểm của trận mưa sao băng.

Tuy nhiên, năm nay, bạn nên hướng mắt về chòm sao Sư Tử, nơi sao Hỏa và sao Mộc sẽ xuất hiện gần nhau. Cả hai tạo thành một cặp đôi bắt mắt để chiêm ngưỡng trong khi chờ đợi những ngôi sao băng xuất hiện.

Quá khứ huy hoàng của mưa sao băng Leonids

Mặc dù không phải là một trong những trận mưa sao băng hoạt động mạnh nhất trong năm, nhưng mưa sao băng Leonids nổi tiếng với những ngôi sao băng sáng và đôi khi có màu sắc rực rỡ. Chúng cũng nằm trong số những sao băng nhanh nhất, di chuyển với tốc độ khoảng 260.000 km/giờ.

Mưa sao băng Leonids nổi tiếng với những ngôi sao băng sáng và đôi khi có màu sắc rực rỡ ẢNH: THANH TÙNG

Hầu hết mưa sao băng xảy ra khi trái đất đi qua vệt mảnh vụn của một sao chổi. Khi hành tinh của chúng ta đi qua một vùng mảnh vụn đặc biệt dày đặc, kết quả có thể là một trận bão sao băng.

Mặc dù trận mưa sao băng Leonids không tạo nên màn trình diễn ngoạn mục nào trong những năm gần đây, nhưng chúng có lịch sử tạo ra những trận bão sao băng ấn tượng khoảng 33 năm một lần, với hơn 1.000 sao băng mỗi giờ.

Trận bão sao băng Leonids cuối cùng diễn ra vào năm 2002, vì vậy chúng ta có thể phải chờ khá lâu trước khi trận tiếp theo xảy ra. Mặc dù tổ chức Sao băng quốc tế dự đoán một màn trình diễn ngoạn mục có thể diễn ra vào năm 2031, nhưng trận bão sao băng thực sự tiếp theo dự kiến sẽ không xảy ra cho đến khoảng năm 2099, theo các nhà nghiên cứu.