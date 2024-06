Xem nhanh 12h: Bắt 2 cán bộ liên quan đến ‘La điên’ | Diễn biến vụ 1900 Hair Salon

Xem nhanh 12h ngày 14.6 có những nội dung đáng chú ý sau:

Thái Bình bắt 2 cán bộ liên quan đến “La điên”

Tối 13.6.2024, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 2 người là cán bộ, nguyên cán bộ huyện, cấp xã, huyện ở huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Thái Bình bắt 2 cán bộ liên quan đến ‘La điên’

Hai cán bộ, nguyên cán bộ bị bắt gồm: Trần Văn Thành (41 tuổi), là cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Xương; Phạm Thiên Tư (63 tuổi), nguyên là cán bộ, công chức địa chính xã Minh Quang (huyện Kiến Xương).

Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa, chiều 12.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Sơn La (hay còn được gọi là "La điên", 67 tuổi, quê quán ở xã Minh Quang, huyện Kiến Xương) để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 2 điều 356 bộ luật Hình sự.

'La điên' bị bắt: Quá khứ của doanh nhân lừng lẫy đất Thái Bình

Bị can Nguyễn Sơn La bị cáo buộc giữ vai trò là đồng phạm trong vụ án. Theo đó, bị can này bị bắt để điều tra về hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ salon tóc 1900 bị tố "biển thủ" 650 bộ tóc: Lãnh đạo Quỹ Ngày mai tươi sáng lên tiếng

Nhiều giờ qua, nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng chủ tiệm tóc 1900 Hair Salon (ở Hà Nội) đã tham gia hoạt động từ thiện ở Bắc Ninh và trao tặng 50 bộ tóc giả làm từ tóc thật. Tuy nhiên, chủ tiệm đã nhận lại 700 bộ tóc của người dân tình nguyện hiến cho bệnh nhân ung thư trong chương trình đó.

Liên quan vụ việc này, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Bá Tĩnh (Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện K, Phó giám đốc Quỹ Ngày mai tươi sáng) khẳng định những thông tin đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật.

ThS.BS Nguyễn Bá Tĩnh (ở giữa) cùng tham dự chương trình tại BV Đa khoa Bắc Ninh ngày 11.6 QUỸ NGÀY MAI TƯƠI SÁNG

Tòa tuyên án vụ Bệnh viện Nam An kiện Công ty Sen Vàng

Phiên tòa xét xử vụ Bệnh viện thẩm mỹ Nam An (TP.HCM) kiện Công ty Sen Vàng liên quan đến việc tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu diễn ra trong hôm qua (13.4). Vụ kiện này được dư luận quan tâm do có liên quan đến hoa hậu Lê Hoàng Phương và bác sĩ Chiêm Quốc Thái (Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ), xảy ra không lâu sau cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023.

Tòa tuyên án vụ Bệnh viện Nam An kiện Công ty Sen Vàng

Theo hội đồng xét xử, hợp đồng 149 đang thực hiện, bị đơn là Công ty Sen Vàng không vi phạm nên xét yêu cầu chấm dứt hợp đồng, phạt hợp đồng và hoàn tiền là không có căn cứ. Cũng tại phiên tòa, hội đồng xét xử đánh giá bà Lê Hoàng Phương đã “xâm phạm nghiêm trọng" nghĩa vụ đại sứ thương hiệu.

