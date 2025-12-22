Xem nhanh 12h: Bắt nghi phạm vụ đâm bảo vệ bệnh viện | Noel TP.HCM có mưa trái mùa

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 22.12.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Từ 1.7.2026, thêm 2 loại thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam

Chính sách mới có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026, bổ sung 2 loại thị thực cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Vụ bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long: Bắt nghi phạm

Sau gần 1 ngày truy xét, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ nghi phạm đâm tử vong bảo vệ ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

Mưa lớn 254 mm, 81 xã phường ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn trong một ngày lên tới 254 mm. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo 81 xã, phường ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi 22.12 có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Noel ở TP.HCM có mưa trái mùa, tết Tây lạnh nhiều

Trong dịp Noel sắp tới, thời tiết TP.HCM chỉ mát nhẹ và mưa trái mùa xuất hiện liên tiếp trong ngày 24 - 25.12. Sau Noel, trời bắt đầu chuyển lạnh với mức nhiệt thấp nhất 20 - 21 độ C.

