Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 12h: Bắt nghi phạm vụ đâm bảo vệ bệnh viện | Noel TP.HCM có mưa trái mùa
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Bắt nghi phạm vụ đâm bảo vệ bệnh viện | Noel TP.HCM có mưa trái mùa

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
22/12/2025 11:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 22.12.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 22.12.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Từ 1.7.2026, thêm 2 loại thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam

Chính sách mới có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026, bổ sung 2 loại thị thực cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Từ 1.7.2026, thêm 2 loại thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam

Vụ bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long: Bắt nghi phạm

Sau gần 1 ngày truy xét, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ nghi phạm đâm tử vong bảo vệ ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

Vụ bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long: Bắt nghi phạm

Mưa lớn 254 mm, 81 xã phường ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn trong một ngày lên tới 254 mm. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo 81 xã, phường ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi 22.12 có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lớn 254 mm, 81 xã phường ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi nguy cơ lũ quét, sạt lở

Noel ở TP.HCM có mưa trái mùa, tết Tây lạnh nhiều

Trong dịp Noel sắp tới, thời tiết TP.HCM chỉ mát nhẹ và mưa trái mùa xuất hiện liên tiếp trong ngày 24 - 25.12. Sau Noel, trời bắt đầu chuyển lạnh với mức nhiệt thấp nhất 20 - 21 độ C.

Noel ở TP.HCM có mưa trái mùa, tết Tây lạnh nhiều

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 23.12.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế 

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: Đề xuất loạt điểm mới về sát hạch GPLX | Thực hư cấm hát karaoke loa kẹo kéo

Xem nhanh 12h: Đề xuất loạt điểm mới về sát hạch GPLX | Thực hư cấm hát karaoke loa kẹo kéo

Thực hư cấm hát karaoke loa kẹo kéo; đề xuất loạt điểm mới về sát hạch, cấp giấy phép lái xe… sẽ là những tin tức được đề cập trong bản tin trực tiếp Xem nhanh 12h ngày 21.12.2025 của Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh 12h bản tin xem nhanh 12h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay thị thực Đâm Bảo Vệ Sạt lở thời tiết TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận