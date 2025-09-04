Xem nhanh 12h: Bé gái chào đời từ phôi trữ đông sau 11 năm | Cảnh lộn xộn tại lễ tang Ngọc Trinh

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 4.9.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Hà Nội Metro lập kỷ lục vận chuyển gần 1,8 triệu lượt khách dịp Quốc khánh

Dịp Quốc khánh vừa qua, tàu điện Hà Nội đã lập nên kỷ lục mới. Chỉ trong vòng 4 ngày, gần 690.000 lượt hành khách đã được phục vụ miễn phí, góp phần đưa tổng số lượt đi tàu trong đợt cao điểm này lên tới gần 1,8 triệu.

Đáng chú ý, riêng ngày 1.9, tuyến Cát Linh – Hà Đông đã đón hơn 165.000 lượt khách, trở thành con số cao nhất từ trước đến nay.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan 3 lĩnh vực Bộ Công an quản lý

Từ giấy phép lái xe đến đăng ký xe, hay thủ tục kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử… tất cả đều vừa được Chính phủ phê duyệt cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết. Đặc biệt, người dân khi đăng ký xe còn được giảm đến 30% phí, lệ phí.

Đây là những nội dung quan trọng trong Quyết định mới của Thủ tướng về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bộ Công an quản lý, chính thức ký ngày 3.9.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan 3 lĩnh vực Bộ Công an quản lý

