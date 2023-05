Xem nhanh 12h: Cảnh cáo Trưởng Công an phường Bãi Cháy | Lộ diện nhóm đại náo đám cưới

Cảnh cáo trung tá tự xưng: "Tao là Trưởng Công an phường Bãi Cháy"

Trong diễn biến mới liên quan video ghi lại cảnh người đàn ông tự xưng là "Trưởng Công an phường Bãi Cháy", ngày 22.5.2023, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức Hội nghị thông tin kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với trung tá Nguyễn Thành Nam, là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Bí thư chi bộ, Trưởng Công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long cho thấy, tối ngày 17.5, trung tá Nguyễn Thành Nam đã lái xe ô tô khi đã uống rượu, đi sai làn đường, dẫn đến va chạm giao thông. Không những vậy, sau khi va chạm giao thông, trung tá Nguyễn Thành Nam còn có hành vi ứng xử thiếu văn hóa và chuẩn mực đạo đức, đe dọa người khác tại nơi công cộng.

Lộ diện nhóm người đánh nhau náo loạn đám cưới

Ngày 22.5.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thanh (35 tuổi, ở quận Bình Tân), Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, ở quận Bình Tân) và Lê Ngọc Hùng Phát (21 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Bước đầu những người này khai nhận do đã có mâu thuẫn từ trước, nên khi gặp nhau tại đám cưới, hai bị can Trần Văn Thanh và Lê Ngọc Hùng Phát đã xảy ra xô xát.

Lúc này, hai nhóm bạn đi cùng cũng cầm hung khí cây chĩa… lao vào rượt đuổi nhau từ trong nhà hàng ra đến ngoài đường gây hư hỏng một số tài sản tại nhà hàng. Sau khi đánh nhau nhóm này rời đi.

Tại cơ quan điều tra, các bị can Trần Văn Thanh, Nguyễn Văn Tuấn và Lê Ngọc Hùng Phát đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cô gái nằm nghe nhạc, cố thủ trong xe ở Hải Phòng

Ngày 22.5, thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết Công an quận Hồng Bàng đã lập biên bản tạm giữ xe ô tô hiệu Mazda CX-5; đồng thời Công an phường Minh Khai (tại quận Hồng Bàng) cũng lập hồ sơ xử lý nữ tài xế 22 tuổi (trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) với các lỗi gồm: vượt đèn đỏ, không chấp hành tín hiệu dừng xe để kiểm tra, không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, gây mất an ninh trật tự.

