Xem nhanh 12h: Chuyện hy hữu vụ ô tô lắp biển xanh giả | Giải đáp thắc mắc luật Căn cước

Xem nhanh 12h ngày 1.7 có những nội dung chính sau:

Khai thác mỏ cát phục vụ thi công đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Ngày 30.6.2024, UBND tỉnh Sóc Trăng phối hợp Ban điều hành Trường Sơn 12, thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn tổ chức lễ khởi công khai thác cát sông, tại mỏ cát MS05 trên sông Hậu để phục vụ thi công Dự án thành phần 4, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, mỏ cát MS05 nằm trên địa bàn xã An Thạnh 1 và xã An Thạnh Đông (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), có diện tích khoảng 100 hecta. Tổng trữ lượng cát được phép khai thác hơn 1,141 triệu mét khối, với thời gian 2 năm.

Khai thác mỏ cát phục vụ thi công đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Lực lượng An ninh trật tự ở cơ sở ra mắt trên toàn quốc

Hôm nay (1.7) Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính thức ra mắt trên toàn quốc. Lực lượng này hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng có sẵn, gồm: công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân, nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Lực lượng này chịu sự quản lý trực tiếp của UBND và sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của công an cấp xã.

Lực lượng An ninh trật tự ở cơ sở ra mắt trên toàn quốc

Vụ xe Land Cruiser lắp biển xanh giả: Xe thật bị trừ phí dù không qua trạm

Nhiều giờ qua, dư luận xôn xao về vụ việc một tài xế 50 tuổi (trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) đã tự ý lắp đặt thiết bị lật biển số xe vào ô tô Land Cruiser của mình với một mặt là biển số đúng của phương tiện, còn một mặt là biển số xanh 80B.

Theo quy định thì biển số màu xanh 80B là biển số thuộc cơ quan hành chính do Trung ương quản lý.

Chiếc Land Cruiser lắp thiết bị lật biển số để "hóa trang" thành xe công vụ MINH NHẬT

Theo thông tin từ Cục CSGT Bộ Công an, khoảng 10 giờ sáng qua (30.6), Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 thuộc Cục CSGT đã dừng và kiểm tra chiếc ô tô Land Cruiser này khi di chuyển qua trạm thu phí Vân Đồn (Quảng Ninh).

Đến chiều cùng ngày, Bộ Công an đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Vụ xe Land Cruiser lắp biển xanh giả: Xe thật bị trừ phí dù không qua trạm

Giải đáp thắc mắc về luật Căn cước: Mống mắt, ADN và giọng nói được thu thập như thế nào?

Từ ngày 1.7.2024, luật Căn cước chính thức có hiệu lực. Không ít người thắc mắc về những quy định như quy trình thu thập thông tin sinh trắc học như mống mắt, ADN, giọng nói; cấp thẻ mới, hay thẻ đã cấp trước đó có còn hiệu lực không.

Cùng Xem nhanh 12h tìm hiểu những thông tin sau từ thiếu tá Trần Duy Hiển, là Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an).

Giải đáp thắc mắc về luật Căn cước: Mống mắt, ADN và giọng nói được thu thập như thế nào?

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 2.7.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.