Xem nhanh 12h: Cựu bộ trưởng bạc tóc hầu tòa vụ Việt Á | Vì sao chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bị bắt?

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh bạc tóc hầu tòa đại án Việt Á

Sáng 3.1, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và một số địa phương. Đây là đại án đầu tiên được đưa ra xét xử trong năm 2024.

An ninh xung quanh khu vực phòng xét xử được siết chặt. Lực lượng cảnh sát bố trí hệ thống kiểm soát an ninh chặt chẽ, người tham gia phiên tòa đều phải qua kiểm tra trước khi vào phòng xử.

Vì sao Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt?

Chiều 2.1, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an), cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng), để điều tra về hành vi "nhận hối lộ".

Siêu dự án Sài Gòn - Đại Ninh ở Lâm Đồng khiến những ai vướng lao lý?

Dư luận xôn xao trước thông tin vụ ông Trần Văn Hiệp bị bắt và khởi tố trong lúc đang đương chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan vụ án Khu đô thị Nam Đà Lạt. Trước đó, một số cựu quan chức của tỉnh Lâm Đồng cũng đã bị khởi tố liên quan vụ án này.

Khu đô thị Nam Đà Lạt được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh để thực hiện vào ngày 30.12.2010, sau đó đại gia Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, trú tại TP.HCM, người đứng đầu Tập đoàn Capella) đã thâu tóm dự án này. Đây cũng là một siêu dự án mà đã khiến nhiều quan chức vướng vòng lao lý.

UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin vụ chùa Ba Vàng tổ chức chiêm bái xá lợi tóc

Tối 2.1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về việc chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí) tổ chức rước và chiêm bái vật thể được cho là "xá lợi tóc Đức Phật".

Theo tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian qua, một số hoạt động của chùa Ba Vàng như: lễ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ, xin chuyển sang hệ phái Nam tông, phát ngôn gây mất đoàn kết liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu, rước và trưng bày vật thể được cho là "xá lợi tóc Đức Phật" từ Myanmar… đã gây phức tạp dư luận, tiềm ẩn mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Vụ máy bay bốc cháy tại Nhật Bản: 5 thành viên lực lượng tuần duyên thiệt mạng

Những sự việc xảy ra liên tiếp gần đây ở Nhật Bản đã khiến dư luận thế giới kinh hoàng. Hãng Kyodo ngày 2.1 đưa tin 5 thành viên Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản thiệt mạng sau khi máy bay của họ va chạm với một máy bay của hãng Japan Airlines đang hạ cánh tại sân bay Haneda ở Tokyo.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc Airbus A350 của Japan Airlines bốc cháy và trượt trên đường băng sau khi hạ cánh REUTERS

Máy bay của lực lượng tuần duyên là máy bay tuần tra biển Dash-8 của hãng Bombardier (Canada) chở theo 6 người, trong đó viên phi công bị thương nặng trong vụ việc. Những người thiệt mạng từ 27-56 tuổi, nhưng chưa rõ danh tính. Theo Reuters, đây là một trong những máy bay của lực lượng tuần duyên chuẩn bị cứu trợ các nạn nhân động đất tại vùng bờ biển phía tây nước Nhật Bản. Ít nhất 55 người đã thiệt mạng trong trận động đất này.

