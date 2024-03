Xem nhanh 12h: Dân chung cư khốn khổ vì đàn bồ câu | Diễn biến vụ 2 ô tô trùng biển xanh

Xem nhanh 12h ngày 30.3 có những nội dung sau:

Công an làm việc với chủ 2 xe ô tô trùng biển xanh ở Hà Tĩnh

Sau khi báo chí phản ánh vụ 2 ô tô biển số xanh giống nhau, đậu gần nhau trên vỉa hè tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), 2 ô tô này hiện tại không còn ở trên vỉa hè nữa mà đã được Công an thành phố Hà Tĩnh tạm giữ, tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý.

Ngày 29.3, thông tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết đơn vị này bước đầu đã xác định được chủ nhân của 2 ô tô trùng biển xanh này gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Theo đó, quá trình xác minh đã xác định ô tô Ford Laser 5 chỗ mang biển kiểm soát màu xanh 38A-1169 được cấp cho Trung tâm Dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên Hà Tĩnh. Ngày 22.12.2022, trung tâm này bán thanh lý ô tô Ford Laser 5 chỗ cho bà Trần Thị Thanh Hoa (36 tuổi, ngụ tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh).

Hồ sơ bán thanh lý đầy đủ theo quy định song trong quá trình bàn giao xe, Trung tâm Dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên Hà Tĩnh chưa thu lại biển số xe.

Còn xe Toyota Hiace loại 12 chỗ ngồi gắn biển xanh 38A-1169 được xác định là xe cũ của Sở GTVT tỉnh Nghệ An. Xe này có biển kiểm soát cũ là 37A-1989, nền màu xanh, chữ và số màu trắng.

Chiếc xe này cũng đã làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số vào ngày 10.7.2023 và đã bán thanh lý lại cho ông Hoàng Văn Hòa (ngụ xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Sau khi mua về, ông Hoàng Văn Hòa đã bán lại chiếc xe cho vợ chồng bà Trần Thị Thanh Hoa (người trước đó đã mua chiếc xe 5 chỗ biển xanh 38A-1169). Vợ chồng bà Thanh Hoa hành nghề chuyên thu mua xe cũ, xe thanh lý và xe bán phế liệu.

Sau khi bị Công an thành phố Hà Tĩnh mời lên làm việc, vợ chồng bà Trần Thị Thanh Hoa trình bày có sử dụng thêm 1 bộ biển số 38A-1169 lắp vào xe Toyota Hiace để phục vụ khách đến xem xe, trao đổi mua bán chứ không phải với mục đích tham gia giao thông.

Giông lốc, mưa đá khiến nhiều cây xanh, cột điện gãy đổ ở Quảng Ninh

Nhiều ngày qua, hiện tượng mưa đá xuất hiện ở các tỉnh phía bắc và bắc Trung bộ như Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang, Sơn La, Nghệ An, Quảng Trị gây thiệt hại lớn về tài sản, hàng trăm căn nhà bị tốc mái hoặc đổ sập. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, chiều qua (29.3), một số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng xuất hiện mưa đá và giông lốc tại các thành phố Cẩm Phả, Hạ Long và Uông Bí.

Kích thước hạt mưa đá từ 1 - 2 cm, cột điện tại cụm công nghiệp Hoành Bồ (thành phố Hạ Long) bị gãy đổ do giông lốc C.T.V

Xem người dân ở vùng ven TP.HCM thi dập lửa, cứu người

Không phải những chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp, thành viên các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận 12 đã phối hợp nhịp nhàng, dập tắt đám cháy, cứu người, tại hội thi nghiệp vụ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" do UBND quận 12, TP.HCM tổ chức vào ngày 29.3.2024.

Dự hội thi có các lãnh đạo UBND quận 12 cùng đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM và 12 đội thi với 132 thí sinh của 11 phường đại diện cho 342 Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Xem 'tổ liên gia' vùng ven TP.HCM thi nghiệp vụ dập lửa, cứu người

